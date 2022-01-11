Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220111/getir-yeni-yatirim-turunda-hedef-12-milyar-dolarlik-degerleme-1052610540.html
Getir yeni yatırım turunda: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme
Getir yeni yatırım turunda: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme
Getir'in yeni finansman turunda 12 milyar dolarlık değerlemeyi hedeflediği belirtildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:45+0300
2022-01-11T12:12+0300
ekonomi
getir
haberler
yatırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_554037f66e7e8f30dce1f4f9267dc969.jpg
Getir 1 milyar dolar yatırım çekmek için yeni finansma turuna çıktı.Bloomberg'in haberine göre şirket yeni yatırım turunda 12 milyar dolarlık değerleme hedefliyor.Bloomberg'e konuşan kaynağa göre geçen yıl 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, yurtdışı büyümesini finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi hedefliyor.Getir önceki yatırım turunda Tiger Global, Sequoia Capital ve Mubadala Investment Co.’nun da aralarında olduğu firmalardan yatırım çekmişti.Geçen yıl birçok yatırımcıdan 1,1 milyar dolar yatırım çeken şirket teslimat alanında en değerli şirketlerden biri olmayı başardı. Getir’in ABD’li rakibi GoPuff 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı.Getir hedeflediği değerlemeye ulaşması durumunda geçen yıl 16.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Trendyol’un ardından ikinci en değerli Türk startup’ı olacak.Getir İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in ardından ABD’de Chicago ve New York şehirlerinde faaliyete geçmişti.Getir aynı zamanda Türkiye, İspanya ve İngiltere’de satın almalar gerçekleştirmişti. Şirket son olarak ABD’nin Boston kentinde faaliyete geçeceğini açıklamıştı.Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, yeni aldığı yatırımla 7.5 milyar dolar değere ulaşmıştı. Şirket 26 Mart tarihinde aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar değerindeydi. Böylece Getir, 2 ay gibi bir sürede değerini neredeyse üçe katlamış oldu.Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863174_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7c4f9cdbca3859e068585c96169b1bd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
getir, haberler, yatırım

Getir yeni yatırım turunda: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme

11:45 11.01.2022 (güncellendi: 12:12 11.01.2022)
© AAGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
Abone ol
Getir'in yeni finansman turunda 12 milyar dolarlık değerlemeyi hedeflediği belirtildi.
Getir 1 milyar dolar yatırım çekmek için yeni finansma turuna çıktı.
Bloomberg'in haberine göre şirket yeni yatırım turunda 12 milyar dolarlık değerleme hedefliyor.
Bloomberg'e konuşan kaynağa göre geçen yıl 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, yurtdışı büyümesini finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi hedefliyor.
Getir önceki yatırım turunda Tiger Global, Sequoia Capital ve Mubadala Investment Co.’nun da aralarında olduğu firmalardan yatırım çekmişti.
Geçen yıl birçok yatırımcıdan 1,1 milyar dolar yatırım çeken şirket teslimat alanında en değerli şirketlerden biri olmayı başardı. Getir’in ABD’li rakibi GoPuff 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
Getir hedeflediği değerlemeye ulaşması durumunda geçen yıl 16.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Trendyol’un ardından ikinci en değerli Türk startup’ı olacak.
Getir İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in ardından ABD’de Chicago ve New York şehirlerinde faaliyete geçmişti.
Getir aynı zamanda Türkiye, İspanya ve İngiltere’de satın almalar gerçekleştirmişti. Şirket son olarak ABD’nin Boston kentinde faaliyete geçeceğini açıklamıştı.
Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, yeni aldığı yatırımla 7.5 milyar dolar değere ulaşmıştı.
Şirket 26 Mart tarihinde aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar değerindeydi. Böylece Getir, 2 ay gibi bir sürede değerini neredeyse üçe katlamış oldu.
Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:10Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje
12:10Alçı: Nişanyan’ın sonradan çıkan infaz yasası nedeniyle, Türkiye'ye gelirse yatacağı bir ceza yokmuş
12:07Fatih Altaylı: Ben inatçıyımdır, kızarım, söylenirim, küfrederim hatta ama kolay kolay pes etmem
12:03İçişleri Bakanı Soylu: TBMM’ye girmekle ‘terörist’ sıfatınız kaybolmaz
11:57Tesla'dan sürücüsüz araç hizmetine 2 bin dolarlık zam
11:54Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir
11:45Getir yeni yatırım turunda: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme
11:39Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz
11:39'Kolpaçino' kumarhanesine baskın: 110 bin lira idari para cezası kesildi
11:33Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil
11:30Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
11:11Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
11:02TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
10:59Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz
10:53Bahçeli: HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz
10:52Şair Maya Angelou, ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyah kadın oldu
10:51Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi
10:45Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira
10:43Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
10:38HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi