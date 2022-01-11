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Hakim karşısına çıkan ünlü tenisçi Djokovic'in duruşması porno yayınıyla 'hack'lendi
Avustralya'da Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in itiraz davasındaki duruşmada porno yayını yapıldı.
Avustralya'da, vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in duruşmasını gazetecilerin takip edilebilmesi için verilen bağlantı hacklenerek buradan yüksek sesli müzik ve porno yayını yapıldı.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak üzere gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic, maçlara çıkabilmek için dava açmıştı.
Dünya çapında büyük ses getiren davanın duruşması dün, yargıcın, savcılığın ve ünlü tenisçinin avukatlarının uzaktan katılacağı şekilde çevrimiçi olarak yapıldı.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak üzere gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic, maçlara çıkabilmek için dava açmıştı.
Dünya çapında büyük ses getiren davanın duruşması dün, yargıcın, savcılığın ve ünlü tenisçinin avukatlarının uzaktan katılacağı şekilde çevrimiçi olarak yapıldı.
'Porno eksik olan tek şey'
Avustralya hükümeti, Microsoft Teams üzerinden yapılan duruşmanın linkini günler önce gazetecilerle de paylaştı. Link, sosyal medyada da paylaşıldı. Ancak duruşmaya dakikalar kala bu linke tıklayan gazeteciler, yüksek sesli müzik ve porno yayınıyla karşılaştı.
Avustralya merkezli medya kuruluşu News Corporation'ın dijital spor editörü Emily Benammar "Porno: Tüm bu Djokovic olayında eksik olan tek şeydi" mesajını paylaştı.
Avustralya merkezli medya kuruluşu News Corporation'ın dijital spor editörü Emily Benammar "Porno: Tüm bu Djokovic olayında eksik olan tek şeydi" mesajını paylaştı.
Porn: The one thing this whole Djokovic saga had been missing.https://t.co/AIk4FJ6pJh— Emily Benammar (@EmilyBenammar) January 10, 2022
Avustralya merkezli gazeteci Zac Crellin, sorunun duruşma başlamadan kısa bir süre önce, mahkeme tarafından sağlanan bir Microsoft Teams bağlantısında yaşandığını söyledi.
Microsoft Teams bağlantısı değiştirildikten sonra da teknik aksaklıklar devam etti.
Microsoft Teams bağlantısı değiştirildikten sonra da teknik aksaklıklar devam etti.
Reuters'ın haberine göre, bir kişi canlı yayına katıldıktan sonra 'içerideyiz' diyerek duruşmayı yarıda kesti. Olaya tepki gösteren yargıç Anthony Kelly, "Ekranda kim varsa sesini kapatmasını istiyorum. Sadece mahkemede işi olanlar mikrofonu açık tutabilir." dedi.
Reuters'a konuşan bir mahkeme sözcüsü "üçüncü taraf bir tedarikçi tarafından sağlanan akış hizmetlerinde sorunlar ortaya çıktı" dedi.
Öte yandan Melbourne'de görülen davada Yargıç Anthony Kelly, gözaltında bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in 30 dakika içinde serbest bırakılmasına, pasaportunun ve diğer seyahat belgelerinin kendisine geri verilmesine karar vererek, dünyaca ünlü tenis yıldızının yaklaşmakta olan Avustralya Açık'ta raket sallamasına olanak tanıdı.