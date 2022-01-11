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https://tr.sputniknews.com/20220111/hamas-lideri-haniyye-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ile-gorustu-israil-saldirilari-kinandi-1052632182.html
Hamas lideri Haniyye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: İsrail saldırıları kınandı
Hamas lideri Haniyye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: İsrail saldırıları kınandı
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T19:10+0300
2022-01-11T19:10+0300
2022-01-11T19:10+0300
dünya
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ismail haniye
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İran devlet haber ajansı Al-Alam, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin günü İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar'ın Doha kentinde bir araya geldiğini bildirdi. İran'ın Doha'daki İran büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Abdullahiyan, İsrail'in 'Filistinlilere karşı işlediği acımasız suçları' kınadı. Haberde, Heniyye'nin de, Abdullahiyan ve İran'ı Filistin halkının Siyonizme karşı mücadelesine verdikleri destekten ötürü övdüğü belirtildi.
israil
iran
filistin
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israil, iran, filistin, katar, doha, ismail haniye
Hamas lideri Haniyye, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü: İsrail saldırıları kınandı
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
İran devlet haber ajansı
Al-Alam, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin günü İran dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar'ın Doha kentinde bir araya geldiğini bildirdi. İran'ın Doha'daki İran büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Abdullahiyan, İsrail'in 'Filistinlilere karşı işlediği acımasız suçları' kınadı.
Haberde, Heniyye'nin de, Abdullahiyan ve İran'ı F
ilistin halkının Siyonizme karşı mücadelesine verdikleri destekten ötürü övdüğü belirtildi.