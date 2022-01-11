https://tr.sputniknews.com/20220111/haydarcan-kilicdogan-cinayeti-saniklar-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1052605990.html

Haydarcan Kılıçdoğan cinayeti: Sanıklar için istenen ceza belli oldu

Haydarcan Kılıçdoğan cinayeti: Sanıklar için istenen ceza belli oldu

Haydarcan Kılıçdoğan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşından küçük 2 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:45+0300

2022-01-11T09:45+0300

2022-01-11T09:45+0300

türkiye

kız

taciz

ceza

park

kız çocuğu

adalet

bıçaklama

kadir şeker

haydarcan kılıçdoğan

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de alkollü oldukları iddia edilen bir grubun tacizine uğrayan iki kıza yardım eden Haydarcan Kılıçdoğan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki çocuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 31 Ekim 2021'de Yenimahalle'deki bir parkta D.G. ve A.T, yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S'nin kendilerini rahatsız ettiğini söyleyerek aynı parkta bulunan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.Çıkan kavgada, Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Kasım 2021'de hayatını kaybetti.İddianamede yaşları 18'den küçük Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.Mert T. ve Yunus S, olayın ardından yakalanarak tutuklanmıştı.

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kız, taciz, ceza, park, kız çocuğu, adalet, bıçaklama, kadir şeker, haydarcan kılıçdoğan