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https://tr.sputniknews.com/20220111/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-tusiad-heyeti-ile-bir-araya-geldi-1052625248.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile görüşmesi başladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:17+0300
2022-01-11T16:17+0300
ekonomi
tüsiad
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
nureddin nebati
dolar
tcmb
dolar/tl
görüşme
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi.Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Alemdar, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Önder Sezgi, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, TÜSİAD Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan ve Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-nebati-guclu-bir-dayanisma-ile-hareket-etmeye-devam-edecegiz-1052534523.html
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tüsiad, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), nureddin nebati, dolar, tcmb, dolar/tl, görüşme, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, 128 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi

16:17 11.01.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile görüşmesi başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet arasındaki görüşme başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi.
Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Alemdar, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Önder Sezgi, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, TÜSİAD Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan ve Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati: Güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz
8 Ocak, 20:17
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