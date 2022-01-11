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Hindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti
Hindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti
Hindistan, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin deniz varyantınının başarıyla test edildiğini duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:53+0300
2022-01-11T23:53+0300
savunma
hindistan
füze denemesi
brahmos
rajnath singh
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Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu" ifadeleri kullanıldı.Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, füzenin başarılı şekilde fırlatılmasının Hint Donanmasının göreve hazır oluşunu yeniden doğruladığını söyledi.Hindistan Deniz Kuvvetleri, kasımda da Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.Füzenin, mayısta da Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.Sesten 2.8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/hindistan-s-400-sistemlerinin-ilk-alayini-konuslandirma-surecini-subat-ayinda-tamamlayacak-1052314128.html
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hindistan, füze denemesi, brahmos, rajnath singh

Hindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti

23:53 11.01.2022
© WikipediaHindistan - süpersonik BrahMos seyir füzesi
Hindistan - süpersonik BrahMos seyir füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Wikipedia
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Hindistan, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin deniz varyantınının başarıyla test edildiğini duyurdu.
Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu" ifadeleri kullanıldı.
Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, füzenin başarılı şekilde fırlatılmasının Hint Donanmasının göreve hazır oluşunu yeniden doğruladığını söyledi.
Hindistan Deniz Kuvvetleri, kasımda da Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.
Füzenin, mayısta da Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.
Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.
Sesten 2.8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.
S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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