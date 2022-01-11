https://tr.sputniknews.com/20220111/hurriyet-yazari-selvi-fiyat-artislariyla-mucadelede-yeni-destekler-geliyor-1052604300.html

Hürriyet yazarı Selvi: Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor

Hürriyet yazarı Selvi: Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Dövizin füze hızıyla artması, fiyatların aşırı yükselmesi karşısında iktidar bir dizi önlemi devreye soktu" dedi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T07:52+0300

2022-01-11T07:52+0300

2022-01-11T07:52+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

enflasyon

kdv

abdulkadir selvi

fiyat

kur korumalı tl mevduat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1044556746_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4397a62db098c133a2b05493361cff6c.jpg

Selvi, bugünkü yazısında hükümetin ekonomide bir dizi önlem daha almaya hazırlandığını yazdı. Hükümetin, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla dövizdeki gerilemeyi sağladığını belirten Selvi, yeni hedefin enflasyonla mücadele olduğunu belirtti. "Erdoğan, 2022 yılını enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele yılı ilan etti" diyen Selvi, iktidarın bu yönde iki ayaklı bir strateji izlediğini belirterek, o adımları şöyle sıraladı: 1- Fiyat artışları karşısında en çok etkilenen dar ve sabit gelirlilerin gelirini artırmak amacıyla asgari ücreti yüzde 50 oranında yükseltti, memur ve emeklilerin maaş artışına refah payı ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat artışları nedeniyle sıkıntı yaşandığını inkâr etmedi. Tam aksine üzüntülerini paylaştı. “Fahiş fiyat artışları ve yükselen enflasyon yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını biliyoruz” dedi.2- İkinci adım olarak hayat pahalılığı ve fiyat artışlarıyla mücadele süreci başlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “2022 yılında önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak. Nasıl ki kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi, enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözlerinin yaşına bakmayacağız” demişti.'Üç ayaklı strateji'Selvi ayrıca, fiyat İstikrar komitesinin toplantısında fiyatların düşürülmesi için üç ayaklı bir çalışma yürütülmesi kararı alındığını belirtti: "1- Dövizdeki yükselişin neden olduğu girdi maliyetlerinin etkisinin azaltılması.2- Arz güvenliğinin sağlanması.3- Buna rağmen arz talep dengesi ile uyuşmayan fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi. Burada pek gündemimizde olmayan ama çok önemli bir nokta var. O da girdi maliyetlerinin azaltılması. Fiyat İstikrar Komitesi’nin ikinci toplantısından sonra 4 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, “tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncelleme yapılmasına” değiniliyor.Fiyatları indir diyorsunuz. Ama üretici de maliyet artışlarını öne sürüyor. Birçoğu da haklı. Döviz artışı ve dış piyasalardan gelen yüksek talepler içeride maliyetlerimizi arttırdı. Üreticinin girdi maliyetlerini karşılamak için yeni destek mekanizmalarının devreye sokulması üzerinde çalışılıyor. Girdi maliyetlerinin bir kısmını devletin karşılamasını esas alan bir sistem üzerinde duruluyor. Bunun mekanizmasının üzerinde çalışılıyor. Hangi sektörleri kapsayacağı ve desteklerin miktarı Kabine Toplantısı’nda belirlenecek."'KDV indirimi geliyor'Etiketlerde indirimi sağlamak için ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü ifade eden Selvi, şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV indirimi ve sadeleşme üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarının teke indirilmesi amaçlanıyor. Ama asıl önemli olan, yüzde 18’lik KDV oranının fiyat indirimine yol açacak şekilde düşürülecek olması.Bu çalışmaların sonuçları piyasalar açısından önemli olacak. Ama asıl önemlisi, fiyat artışlarıyla canı yanan vatandaşın fiyatların indiğini cüzdanında hissetmesi olacak. Dilerim 2022 yılı, fiyatların gerilediği ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes aldığı yıl olur."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, enflasyon, kdv, abdulkadir selvi, fiyat, kur korumalı tl mevduat