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Yasaklı tür olarak belirlenen köpekler için süre bitiyor: İBB barınakları Pitbull ile doldu
Yasaklı tür olarak belirlenen köpekler için süre bitiyor: İBB barınakları Pitbull ile doldu
Yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak köpeklerini kayıt altına aldırmak... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:39+0300
2022-01-11T13:42+0300
türkiye
ibb
barınak
hayvanları koruma kanunu
pitbull
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Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.Ancak bazı hayvan sahipleri bu yasanın ardından köpeklerini terk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine 7 Aralık'tan itibaren yasaklı tür olarak belirlenen 35 köpek bırakıldı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Yetkilisi Serap Baytemir Gülmez terk edilen köpeklerle ilgili son durumu anlattı.'Köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz'Gülmez, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının son 1 ay içerisinde terk edildiklerini belirterek, "Aralık ayında yayımlanan genelge ile tehlike arz eden ırkların sahiplerine bazı yasaklar getirildi. Hayvanların kayıt altına alınması gerektiği belirtildi. Bunun için de bir tarih verildi 14 Ocak. Bu tarihe kadar bu şartları yerine getirmeyenlere ceza kesilecek. Eğer kayıt altına aldıkları bir köpeği bırakırlarsa 30 bin lira kadar bir ceza alacaklar. Yasaklı ırk düşüncesinden dolayı ister istemez bazı hayvan sahipleri köpeklerini terk etmeye başladı. Son 1 ay 35 yasaklı ırk olarak belirlenen köpek terk edildi. Şu an için 35 köpek geldi ve daha da artacağını ön görüyoruz. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli. Sokağa bırakılırlarsa daha kötü sonuçlar doğabilir. Biz gelen köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.Hayvanları Koruma Kanunu7332 sayılı kanun ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek. Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.
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ibb, barınak, hayvanları koruma kanunu, pitbull

Yasaklı tür olarak belirlenen köpekler için süre bitiyor: İBB barınakları Pitbull ile doldu

13:39 11.01.2022 (güncellendi: 13:42 11.01.2022)
© DHA / ROJDA ALTINTAS YASAKLI IRK OLARAK BELİRLENEN KOPEKLER IBB'YE AIT HAYVAN BAKIM EVLERINE TERK EDILDI. FOTOGRAF: ROJDA ALTINTAS (DHA)
YASAKLI IRK OLARAK BELİRLENEN KOPEKLER IBB'YE AIT HAYVAN BAKIM EVLERINE TERK EDILDI. FOTOGRAF: ROJDA ALTINTAS (DHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA / ROJDA ALTINTAS
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Yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak köpeklerini kayıt altına aldırmak istemeyenlerden bir bölümü onları ormana bırakıyor. Yasak ırk besleyenlerden bazıları ise köpekleri barınaklara bırakıyor.
Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.
Ancak bazı hayvan sahipleri bu yasanın ardından köpeklerini terk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım evlerine 7 Aralık'tan itibaren yasaklı tür olarak belirlenen 35 köpek bırakıldı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi Yetkilisi Serap Baytemir Gülmez terk edilen köpeklerle ilgili son durumu anlattı.

'Köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz'

Gülmez, yasaklı türler olarak belirlenen köpek ırklarının son 1 ay içerisinde terk edildiklerini belirterek, "Aralık ayında yayımlanan genelge ile tehlike arz eden ırkların sahiplerine bazı yasaklar getirildi. Hayvanların kayıt altına alınması gerektiği belirtildi. Bunun için de bir tarih verildi 14 Ocak. Bu tarihe kadar bu şartları yerine getirmeyenlere ceza kesilecek. Eğer kayıt altına aldıkları bir köpeği bırakırlarsa 30 bin lira kadar bir ceza alacaklar. Yasaklı ırk düşüncesinden dolayı ister istemez bazı hayvan sahipleri köpeklerini terk etmeye başladı. Son 1 ay 35 yasaklı ırk olarak belirlenen köpek terk edildi. Şu an için 35 köpek geldi ve daha da artacağını ön görüyoruz. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türleri getirildi. Açıkçası onların bu şekilde sokağa terk edilmesini istemiyoruz. Köpeklerinden vazgeçeceklerse muhakkak bakım evlerine getirilmeli. Sokağa bırakılırlarsa daha kötü sonuçlar doğabilir. Biz gelen köpekleri kısırlaştırıp ömürlerinin sonuna kadar misafir edeceğiz" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu

7332 sayılı kanun ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek. Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak.
Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.
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