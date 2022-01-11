İçişleri Bakanı Soylu: TBMM’ye girmekle ‘terörist’ sıfatınız kaybolmaz

"Türkiye eski Türkiye değil. Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM’ye girmekle 'terörist' sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis’te olanlar ve onların destekçileridir."