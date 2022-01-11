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İmamoğlu: İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler
© DHABoji
© DHA
İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen ‘Boji’ sahiplendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu haberi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İstanbul'da vapurdan, tramvaya kadar farklı ulaşım araçlarında görüntülenen Boji'yi iş insanı Ömer Koç sahiplendi. Sahiplendirme haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu sözlerle duyurdu:
Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak.
İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, kasım ayında seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.
Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak.
İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Boji, kasım ayında seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddia güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.
Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2022
İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak. pic.twitter.com/ERjUJXcJ5V