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İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm
İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm
İBB Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Muhammet Kaynar’ın dünkü toplantıda söylediği “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
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unesco
ibb
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, Muhammet Kaynar’ın İBB Meclisi toplantısında belediyeye ait taşınmazların tahsisinin tartışıldığı sırada söylediği “Tahsislerle ilgili gelen talebi tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözlerini bir video paylaştı. Kaynar’ın sözlerini eleştiren İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:“Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti.”
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unesco, ibb, ekrem imamoğlu, hacı bektaşi veli

İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm

02:18 11.01.2022
© Twitter/ Ekrem İmamoğlu Muhammet Kaynar
 Muhammet Kaynar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Twitter/ Ekrem İmamoğlu
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İBB Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Muhammet Kaynar’ın dünkü toplantıda söylediği “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözleri için, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, Muhammet Kaynar’ın İBB Meclisi toplantısında belediyeye ait taşınmazların tahsisinin tartışıldığı sırada söylediği “Tahsislerle ilgili gelen talebi tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözlerini bir video paylaştı. Kaynar’ın sözlerini eleştiren İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
“Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti.”
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