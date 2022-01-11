https://tr.sputniknews.com/20220111/imamoglu-otekilestirme-zihniyeti-ibb-meclisinde-vucut-buldu-uzuldum-1052601324.html

İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm

İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm

İBB Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Muhammet Kaynar’ın dünkü toplantıda söylediği “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T02:18+0300

2022-01-11T02:18+0300

2022-01-11T02:18+0300

türkiye

unesco

ibb

ekrem imamoğlu

hacı bektaşi veli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052601299_9:0:642:356_1920x0_80_0_0_ab166e3a09f2b2705bf149d598008181.png

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında, Muhammet Kaynar’ın İBB Meclisi toplantısında belediyeye ait taşınmazların tahsisinin tartışıldığı sırada söylediği “Tahsislerle ilgili gelen talebi tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” sözlerini bir video paylaştı. Kaynar’ın sözlerini eleştiren İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:“Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti.”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unesco, ibb, ekrem imamoğlu, hacı bektaşi veli