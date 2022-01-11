İmamoğlu'ndan 'Enes Kara' paylaşımı: Gençlerimize daha çok destek olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için Twitter'dan bir paylaşım yaptı.İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci olan Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermişti.
İBB Başkanı İmamoğlu, yaşamını sonlandıran Enes Kara için paylaştığı mesajda, "Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık. Enes Kara’nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek.
Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık. #EnesKara’nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek.