https://tr.sputniknews.com/20220111/imamoglundan-enes-kara-paylasimi-genclerimize-daha-cok-destek-olacagiz-1052632713.html

İmamoğlu'ndan 'Enes Kara' paylaşımı: Gençlerimize daha çok destek olacağız

İmamoğlu'ndan 'Enes Kara' paylaşımı: Gençlerimize daha çok destek olacağız

İBB Başkanı İmamoğlu, yaşamını sonlandıran Enes Kara için paylaştığı mesajda, "Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:21+0300

2022-01-11T19:21+0300

2022-01-11T19:23+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

enes kara

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için Twitter'dan bir paylaşım yaptı.İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci olan Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermişti.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, enes kara