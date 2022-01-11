https://tr.sputniknews.com/20220111/ingilterede-enerji-sirketinden-vatandaslara-isinma-onerisi-evinizde-ziplayin-kedinize-sarilin-1052623009.html

İngiltere'de enerji şirketinden vatandaşlara ısınma önerisi: Evinizde zıplayın, kedinize sarılın

İngiltere'de enerji şirketinden vatandaşlara ısınma önerisi: Evinizde zıplayın, kedinize sarılın

İngiltere'nin en büyük enerji tedarikçisi şirketlerinden Ovo Energy, artan faturalar nedeniyle ekonomik ısınma çözümleri arayışına girişen vatandaşlara kışı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T15:34+0300

2022-01-11T15:34+0300

2022-01-11T15:59+0300

ekonomi

ingiltere

doğalgaz

ısınma

fatura

enerji

hayat pahalılığı

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Dünyada koronavirüsün yarattığı ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon oranları etkisini sürdürürken, İngiltere'de kış aylarında ısınma masraflarının da artmasına neden oldu. Ülkenin en büyük üçüncü enerji tedarikçisi Ovo Energy şirketi ise, müşterilerine kış aylarında ısınabilmek için sıradışı bir takım önerilerde bulundu.Şirketin müşterilerine e-posta yoluyla gönderdiği, "Bu kışı sıcak geçirmenin en kolay ve en ekonomik 10 yolu" başlıklı öneriler listesinde şu maddeler yer aldı:'Kaloriferi açmak yerine zıplamanın önerilmesi aşağılayıcı'Ancak söz konusu önerilere tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları ilk olarak Financial Times tarafından haberleştirilen önerilere tepki gösterirken, İngiltere İşçi Partisi milletvekili Darren Jones, “Bu kadar çok aile için böylesine zor bir zamanda, kaloriferinizi açmak yerine maddi gücünüz olmadığı için birkaç kez zıplamanın önerilmesi oldukça rahatsız edici” eleştirisini yöneltti.İngiltere'de artan enerji maliyetleri ve faturalar nedeniyle hayat pahalılığı kriziyle yüz yüze olan vatandaşlara yöneltilen bu önerilerin aşağılayıcı olduğunu ifade eden milletvekilleri, Ovo Energy şirketini özür dilemeye davet etti.Enerjiye yüzde 50'den fazla zamİngiltere'de enerji faturalarına Nisan ayında yüzde 50'den daha fazla bir zam getirilmesiyle birlikte, ortalama bir ailenin yıllık enerji masraflarının 2 bin sterlin artması öngörülüyor.Enerji şirketi tepkilerin ardından özür diledi: UtandıkOvo Energy BBC'ye yaptığı açıklamada, öneriler listesi içeriğinin yararlı olmadığını kabul ederek "Utandık ve içtenlikle özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

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ingiltere, doğalgaz, ısınma, fatura, enerji, hayat pahalılığı