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https://tr.sputniknews.com/20220111/ingilterede-enerji-sirketinden-vatandaslara-isinma-onerisi-evinizde-ziplayin-kedinize-sarilin-1052623009.html
İngiltere'de enerji şirketinden vatandaşlara ısınma önerisi: Evinizde zıplayın, kedinize sarılın
İngiltere'de enerji şirketinden vatandaşlara ısınma önerisi: Evinizde zıplayın, kedinize sarılın
İngiltere'nin en büyük enerji tedarikçisi şirketlerinden Ovo Energy, artan faturalar nedeniyle ekonomik ısınma çözümleri arayışına girişen vatandaşlara kışı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:34+0300
2022-01-11T15:59+0300
ekonomi
ingiltere
doğalgaz
ısınma
fatura
enerji
hayat pahalılığı
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Dünyada koronavirüsün yarattığı ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon oranları etkisini sürdürürken, İngiltere'de kış aylarında ısınma masraflarının da artmasına neden oldu. Ülkenin en büyük üçüncü enerji tedarikçisi Ovo Energy şirketi ise, müşterilerine kış aylarında ısınabilmek için sıradışı bir takım önerilerde bulundu.Şirketin müşterilerine e-posta yoluyla gönderdiği, "Bu kışı sıcak geçirmenin en kolay ve en ekonomik 10 yolu" başlıklı öneriler listesinde şu maddeler yer aldı:'Kaloriferi açmak yerine zıplamanın önerilmesi aşağılayıcı'Ancak söz konusu önerilere tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları ilk olarak Financial Times tarafından haberleştirilen önerilere tepki gösterirken, İngiltere İşçi Partisi milletvekili Darren Jones, “Bu kadar çok aile için böylesine zor bir zamanda, kaloriferinizi açmak yerine maddi gücünüz olmadığı için birkaç kez zıplamanın önerilmesi oldukça rahatsız edici” eleştirisini yöneltti.İngiltere'de artan enerji maliyetleri ve faturalar nedeniyle hayat pahalılığı kriziyle yüz yüze olan vatandaşlara yöneltilen bu önerilerin aşağılayıcı olduğunu ifade eden milletvekilleri, Ovo Energy şirketini özür dilemeye davet etti.Enerjiye yüzde 50'den fazla zamİngiltere'de enerji faturalarına Nisan ayında yüzde 50'den daha fazla bir zam getirilmesiyle birlikte, ortalama bir ailenin yıllık enerji masraflarının 2 bin sterlin artması öngörülüyor.Enerji şirketi tepkilerin ardından özür diledi: UtandıkOvo Energy BBC'ye yaptığı açıklamada, öneriler listesi içeriğinin yararlı olmadığını kabul ederek "Utandık ve içtenlikle özür diliyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/sutun-son-kullanim-tarihini-kaldiran-market-zincirinden-musterilere-cagri-bozulmus-mu-diye-koklayin-1052584055.html
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ingiltere, doğalgaz, ısınma, fatura, enerji, hayat pahalılığı

İngiltere'de enerji şirketinden vatandaşlara ısınma önerisi: Evinizde zıplayın, kedinize sarılın

15:34 11.01.2022 (güncellendi: 15:59 11.01.2022)
© REUTERSKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS
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İngiltere'nin en büyük enerji tedarikçisi şirketlerinden Ovo Energy, artan faturalar nedeniyle ekonomik ısınma çözümleri arayışına girişen vatandaşlara kışı sıcak geçirebilmek için kedilerine sarılma önerisinde bulundu.
Dünyada koronavirüsün yarattığı ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon oranları etkisini sürdürürken, İngiltere'de kış aylarında ısınma masraflarının da artmasına neden oldu. Ülkenin en büyük üçüncü enerji tedarikçisi Ovo Energy şirketi ise, müşterilerine kış aylarında ısınabilmek için sıradışı bir takım önerilerde bulundu.
Şirketin müşterilerine e-posta yoluyla gönderdiği, "Bu kışı sıcak geçirmenin en kolay ve en ekonomik 10 yolu" başlıklı öneriler listesinde şu maddeler yer aldı:
Evcil hayvanlarınıza ve sevdiklerinize sarılın.
Doyurucu bir kase yulaf lapası yiyin.
Alkolsüz içecekler tüketin.
Zencefil tüketin.
Terlemenize yol açacağı için acı biber tüketmeyin.
Hareket edin. Evinizde birkaç kez atlama krikosu ya da temizlik yapın, çocuklarınızla hulahop çevirme yarışması düzenleyin.
Yemek pişirdikten sonra fırınınızın kapağını açık tutarak fırın içerisindeki ısının eve yayılmasını sağlayın.
Perdelerinizi açık tutarak eve gün ışığı girmesini sağlayın, böylelikle evinizi doğal yollarla ısıtın.

'Kaloriferi açmak yerine zıplamanın önerilmesi aşağılayıcı'

Ancak söz konusu önerilere tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları ilk olarak Financial Times tarafından haberleştirilen önerilere tepki gösterirken, İngiltere İşçi Partisi milletvekili Darren Jones, “Bu kadar çok aile için böylesine zor bir zamanda, kaloriferinizi açmak yerine maddi gücünüz olmadığı için birkaç kez zıplamanın önerilmesi oldukça rahatsız edici” eleştirisini yöneltti.
İngiltere'de artan enerji maliyetleri ve faturalar nedeniyle hayat pahalılığı kriziyle yüz yüze olan vatandaşlara yöneltilen bu önerilerin aşağılayıcı olduğunu ifade eden milletvekilleri, Ovo Energy şirketini özür dilemeye davet etti.

Enerjiye yüzde 50'den fazla zam

İngiltere'de enerji faturalarına Nisan ayında yüzde 50'den daha fazla bir zam getirilmesiyle birlikte, ortalama bir ailenin yıllık enerji masraflarının 2 bin sterlin artması öngörülüyor.

Enerji şirketi tepkilerin ardından özür diledi: Utandık

Ovo Energy BBC'ye yaptığı açıklamada, öneriler listesi içeriğinin yararlı olmadığını kabul ederek "Utandık ve içtenlikle özür diliyoruz" ifadesini kullandı.
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