https://tr.sputniknews.com/20220111/iskiden-istanbullulara-uyari-bazi-ilcelerde-11-saatlik-su-kesintisi-yasanacak-1052605479.html

İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:32+0300

2022-01-11T09:32+0300

2022-01-11T09:32+0300

türkiye

istanbul

iski

uyarı

su kesintisi

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.Su kesintisinin yaşanacağı mahalleler şunlar:"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri"

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istanbul, iski, uyarı, su kesintisi, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)