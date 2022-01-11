https://tr.sputniknews.com/20220111/israil-basbakani-bennett-lubnan-ya-da-gazze-ile-catismak-zorunda-kalabiliriz-1052600163.html

İsrail Başbakanı Bennett: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz

İsrail Başbakanı Bennett: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz

İsrail Başbakanı Bennett, Filistinlilerle ilişkilerde henüz herhangi bir siyasi ilerleme kaydetmeyi planlamadığını söyledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T01:13+0300

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dünya

israil

lübnan

gazze

naftali bennett

savaş

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, parlamentonun Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu oturumunda açıklamalarda bulundu.Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre Bennet, ülkesinin Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceğini söyledi.Bennett, açıklamalarında bunun nedenlerine ilişkin ayrıntıya yer vermedi.Geçen ay Tel Aviv yakınlarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesine ilişkin Bennett, Filistin ile hali hazırda siyasi konularda bir ilerleme kaydetme planı olmadığını dile getirdi.Bennett, İsrail'in çıkarlarının Batı Şeria ve Gazze'de istikrarı korumak ve Hamas'ın gücünün büyümesine engel olmak, esir ve kayıpları getirmekte olduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/jerusalem-postun-web-sitesi-suleymani-suikastinin-yil-donumunde-hacklendi-1052344883.html

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israil, lübnan, gazze, naftali bennett, savaş