https://tr.sputniknews.com/20220111/israilin-iki-eski-basbakani-arasindaki-akil-hastasi-davasi-basladi-1052598437.html

İsrail'in iki eski başbakanı arasındaki 'akıl hastası' davası başladı

İsrail'in iki eski başbakanı arasındaki 'akıl hastası' davası başladı

İsrail'de eski başbakan Benyamin Netanyahu'nun, kendisine, eşine ve büyük oğluna 'akıl hastası' dediği için bir diğer eski başbakan Ehud Olmert'e açtığı davada... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T00:19+0300

2022-01-11T00:19+0300

2022-01-11T00:24+0300

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israil

benyamin netanyahu

akıl sağlığı

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İsrail'de eski başbakan Benyamin Netanyahu'nun kendisine ve ailesine 'akıl hastası' dediği için bir diğer eski başbakan Ehud Olmert'e açtığı hakaret davasının ön duruşması yapıldı. Olmert bu sözleri 'uzmanlara danışarak' söylediğini savunurken, yargıç iki eski başbakanın uzlaşmasını istedi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu dava, Olmert'in Netanyahu ailesinden 'akıl hastası' olarak söz etmesi sonucunda açılmıştı. Olmert, "Onarılamayan şey, başbakanın, eşinin ve büyük oğlunun akıl hastalığı" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu ise 'ailesine çamur atan çirkin, açık yalanlar' olarak nitelediği bu sözler üzerine, 837 bin şekel (269 bin dolar) tazminat talebiyle hakaret davası açmıştı.Olmert: Uzmanlara danıştımYargıç ön duruşmada Olmert'e, bu sözlerindeki iddiayı neye dayandırdığını sordu. Olmert de, bu cümleyi sarf etmeden önce 'uzmanlara ve Netanyahu ailesine yakın isimlere danıştığını' savundu.Duruşmanın ardından Netanyahu'nun sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, Yargıç Amit Yariv iki liderden uzlaşmalarını istedi. Buna göre yargıç, Olmert'ten 'sözlerinin somut bir gerçeği değil bir fikri' yansıttığını açıklamasını istedi. Netanyahu'nun bu formülü kabul ettiği belirtilirken, Olmert'in kararı henüz bilinmiyor.

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israil, benyamin netanyahu, akıl sağlığı