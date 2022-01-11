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İsrailli bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
İsrailli bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle 'toplumsal bağışıklığa' doğru ilerlediklerini söyledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T21:47+0300
2022-01-11T21:47+0300
koronavirüs
israil
koronavirüs
kovid-19
toplumsal bağışıklık
omicron
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İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, 3 hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti."Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/israil-abd-ve-turkiye-dahil-tum-ulkeleri-omicrona-bagli-kirmizi-listeden-cikartma-karari-aldi-1052480930.html
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israil, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık, omicron

İsrailli bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

21:47 11.01.2022
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle 'toplumsal bağışıklığa' doğru ilerlediklerini söyledi.
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, 3 hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti.
"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.
İsrail - Ben Gurion Havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
KORONAVİRÜS
İsrail, ABD ve Türkiye dahil tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarma kararı aldı
6 Ocak, 21:47
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