İsrailli bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, 3 hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti."Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle 'toplumsal bağışıklığa' doğru ilerlediklerini söyledi.
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, 3 hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti.
"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.