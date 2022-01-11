https://tr.sputniknews.com/20220111/isten-ayrilip-porno-icerik-ureten-cift-ayda-10-bin-sterlin-kazaniyoruz-1052631011.html
İşten ayrılıp porno içerik üreten çift: ‘Ayda 10 bin sterlin kazanıyoruz’
İşten ayrılıp porno içerik üreten çift: ‘Ayda 10 bin sterlin kazanıyoruz’
Birleşik Krallık’ta genç bir çift, yetişkinlere yönelik internet sitesi OnlyFans’ta pornografik içerik üretmek için işlerinden ayrıldı. 30 yaşındaki Bonnie ve... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:42+0300
2022-01-11T18:42+0300
2022-01-11T18:56+0300
yaşam
ingiltere
birleşik krallık
porno
çocuk
çift
kazanç
kovid-19
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Independent Türkçe’nin Daily Mirror’dan aktardığı habere göre, gerçek adlarını paylaşmak istemeyen çift, eski işlerinin Kovid-19 pandemisi ve ülkenin Brexit politikasından kötü etkilendiğini, bunun ardından OnlyFans kariyerine başlamaya karar verdiklerini aktardı."OnlyFans’a içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve ne kadar iyi olduklarını gördük" diyen Bonnie, sözlerini şöyle sürdürdü:Çiftin biri 4, biri de 19 aylık olmak üzere iki çocuğu var. Çift, işleri konusunda çocuklarına şeffaf davranacağını ve ne iş yaptıklarını onlardan gizlemeyeceğini söyledi. Bonnie, "Evimiz yüzde 100 seks pozitif olacak" ifadelerini kullanarak “Seks işçisi olmaktan utanmıyorum, bu bizim için sorun değil. Herkes ne iş yaptığımızı biliyor, Tommy'nin ailesi gerçekten destekleyici” dedi.Bonnie ayrıca, çocukların büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağına inanıyor. "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" diyen Bonnie, şöyle devam etti:Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinden OnlyFans’la ilgili olumsuz haberler gelmişti. Örneğin, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan genç bir annenin çocuklarının okulunda gönüllü olması yasaklanmıştı. OnlyFans’te hesabı olduğu için görevinden uzaklaştırıldığını öğrenen Victoria Triece, okul yönetimine dava açacağını söylemişti.Taylandlı bir çift ise yine OnlyFans'te pornografik içerik paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve videolarını sitenin kullanıcılarına satma imkanı tanıyan OnlyFans, ödeme uygulamalarının baskısının ardından ağustosta pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı almıştı. Ancak epey tepki çeken kararın ardından şirket müstehcen içeriğe izin vereceğini duyurmuştu.
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ingiltere, birleşik krallık, porno, çocuk, çift, kazanç, kovid-19
İşten ayrılıp porno içerik üreten çift: ‘Ayda 10 bin sterlin kazanıyoruz’
18:42 11.01.2022 (güncellendi: 18:56 11.01.2022)
Birleşik Krallık’ta genç bir çift, yetişkinlere yönelik internet sitesi OnlyFans’ta pornografik içerik üretmek için işlerinden ayrıldı. 30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, iki yıldır internet sitesinde müstehcen içerikler üretiyor. Çift şu anda ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını söylüyor.
Independent Türkçe’nin Daily Mirror’dan aktardığı habere göre
, gerçek adlarını paylaşmak istemeyen çift, eski işlerinin Kovid-19 pandemisi ve ülkenin Brexit politikasından kötü etkilendiğini, bunun ardından OnlyFans
kariyerine başlamaya karar verdiklerini aktardı.
"OnlyFans’a içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve ne kadar iyi olduklarını gördük" diyen Bonnie, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eskisinden daha fazla kazanıyoruz. Bize daha fazla finansal özgürlük sağladı. Yapabileceğim ve bu kadar para kazanabileceğim başka bir iş yok.”
Çiftin biri 4, biri de 19 aylık olmak üzere iki çocuğu var. Çift, işleri konusunda çocuklarına şeffaf davranacağını ve ne iş yaptıklarını onlardan gizlemeyeceğini söyledi. Bonnie, "Evimiz yüzde 100 seks pozitif olacak" ifadelerini kullanarak “Seks işçisi olmaktan utanmıyorum, bu bizim için sorun değil. Herkes ne iş yaptığımızı biliyor, Tommy'nin ailesi gerçekten destekleyici” dedi.
Bonnie ayrıca, çocukların büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağına inanıyor. "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" diyen Bonnie, şöyle devam etti:
“Sektörde çok fazla arkadaşımız var. Çocuklar büyüdüğünde ortam çok farklı olacak. Çünkü bir sürü anne ve baba OnlyFans’a ya da bu tür içeriklere dahil olacak.”
Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinden OnlyFans’la ilgili olumsuz haberler gelmişti. Örneğin, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan genç bir annenin çocuklarının okulunda gönüllü olması yasaklanmıştı. OnlyFans’te hesabı olduğu için görevinden uzaklaştırıldığını öğrenen Victoria Triece, okul yönetimine dava açacağını söylemişti.
Taylandlı bir çift ise yine OnlyFans'te pornografik içerik paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve videolarını sitenin kullanıcılarına satma imkanı tanıyan OnlyFans, ödeme uygulamalarının baskısının ardından ağustosta pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı almıştı. Ancak epey tepki çeken kararın ardından şirket müstehcen içeriğe izin vereceğini duyurmuştu.