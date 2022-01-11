https://tr.sputniknews.com/20220111/izmir-merkezli-40-ilde-feto-sorusturmasi-185-gozalti-karari-1052604712.html

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturması: 185 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturması: 185 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T08:39+0300

2022-01-11T08:39+0300

2022-01-11T08:39+0300

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığınca İzmir ve 40 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Çalışma kapsamında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde, 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüphelinin yakalanmasına kararı verildi.2019'dan beri 3 bin 450 şüpheli hakkında gözaltı kararıŞüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ankesörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019'dan itibaren düzenlenen 23 ayrı operasyon sonucu 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itira

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