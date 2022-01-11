https://tr.sputniknews.com/20220111/izmirde-hasta-yakinlari-doktoru-darp-etti-1052633370.html

İzmir'de hasta yakınları doktoru darp etti

İzmir'de hasta yakınları doktoru darp etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden 2 hasta yakını gözaltına alındı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:53+0300

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türkiye

izmir

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doktor

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak ile 2 hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, Durak darp edildi. Şiddete uğrayan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği vurgulandı.

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izmir, darp, doktor, hasta