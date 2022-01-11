https://tr.sputniknews.com/20220111/izzet-yildizhan-burasi-turkiye-herkes-bu-topluma-gore-yasamali-1052605127.html

İzzet Yıldızhan: Burası Türkiye, herkes bu topluma göre yaşamalı

İzzet Yıldızhan: Burası Türkiye, herkes bu topluma göre yaşamalı

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirdi. Yıldızhan, “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet”... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:24+0300

2022-01-11T09:24+0300

2022-01-11T09:24+0300

yaşam

kız

flört

açıklama

kız çocuğu

tepki

hande yener

örf

adet

izzet yıldızhan

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İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuyan Yıldızhan, yakın zamanda stüdyoya gireceğini de belirtti. Şarkıcı, “Ben bu piyasaya lazımım. İyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Sanatımda mütevazı olamam” dedi.Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, daha önce yaptığı “Kızlarım flört edemez” açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Yıldızhan, “Bine yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün” dedi. Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri de eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söyledi:“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”İzzet Yıldızhan'ın açıklamalarının ardından Hande Yener sosyal medya hesabından, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını paylaştı. Yener'in paylaşımında Yıldızhan'ı hedef aldığı iddia edildi.

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