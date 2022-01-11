https://tr.sputniknews.com/20220111/jose-sosa-ikinci-yariya-uyuyarak-basladik-1052599898.html

Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık

Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık

Adana Demirspor'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Sosa karşılaşmayı değerlendirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T01:02+0300

2022-01-11T01:02+0300

2022-01-11T01:02+0300

spor

fenerbahçe

adana demirspor

jose sosa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043042554_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9cf04d7eb99dfbab323b7cc9513a71f4.jpg

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.Karşılaşma sonrası Jose Sosa beIN SPORTS'a konuştu ve şu ifadeleri kullandı:"Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü... Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, adana demirspor, jose sosa