Kamboçya'nın kahraman mayın faresi hayatını kaybetti: 'Onunla çalışmaktan gurur duydum'

Kariyeri boyunca Kamboçya'da çok sayıda mayın ve infilak etmemiş patlayıcı bulan dev Afrikalı keseli sıçanı Magawa hayatını kaybetti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

Magawa, daha önce İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA (Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri) tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti. Magawa, bugüne kadar 30 hayvanın aldığı bu ödülü alan ilk fareydi.20 futbol sahasına eşdeğer büyüklükteki 141 bin metrekareden fazla bir alanı temizleyen Magawa, Belçikalı yardım kuruluşu APOPO tarafından eğitilmişti.APOPO tarafından yapılan açıklamada, 1.2 kg ağırlığında ve 70 cm uzunluğundaki Magawa'nın 'huzur içinde öldüğünü' ve 'son haftasının çoğunu her zamanki coşkusuyla oynayarak geçirdiğini' açıkladı. Son günlerde yavaşlamaya başlayan Magawa'nın, daha fazla uyumaya ve daha az yemeye başladığı belirtildi. APOPO ayrıca, Magawa'nın ölümüyle ilgili olarak "Hepimiz Magawa'nın kaybını hissediyoruz ve yaptığı inanılmaz iş için minnettarız" ifadelerine yer verildi ve 'harika koku alma duyusu nedeniyle Kamboçya halkının ölümden ya da herhangi bir uzuvlarını kaybetmekten korkmadan yaşamasını sağladığı' ifade edildi.Kamboçya'da 1998'de sona eren ve on binlerce can kaybına neden olan otuz yıllık iç savaş sırasında ülkeye altı milyon kadar kara mayını döşendi.Tanzanya'da yetiştirilen Magawa, Kamboçya'daki bombaları ortaya çıkarmadan önce bir yıllık eğitimden geçirildi. Fare, tenis kortu büyüklüğündeki bir alanı sadece yirmi dakikada arayabiliyordu. Aynı büyüklükteki bir yeri, metal dedektörü olan bir insan ortalama bir ila dört günde tamamlayabiliyordu.'Birçok hayatı kurtarmaya yardımcı oldu'Geçen yıl Haziran ayında emekli olan Magawa'nın bakıcısı bakıcısı Malen, o günlerde yavaşlamaya başlayan farenin 'ihtiyaçlarına saygı duymak istediğini' söyledi. Malen, "Onunla yan yana çalışmaktan gurur duydum. O, küçük ama çok ihtiyaç duyulan toprakları mümkün olduğunca hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde insanlara geri vermeye izin vererek birçok hayatı kurtarmaya yardımcı oldu" dedi.APOPO ayrıca, Magawa'nın yerine geçmek üzere bir grup genç farenin değerlendirilmeye alındığını söyledi.

