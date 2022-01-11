https://tr.sputniknews.com/20220111/kamu-sen-asgari-gecim-endeksini-acikladi-calisan-bir-kisinin-yoksulluk-siniri-4-bin-891-lira-1052608391.html

Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira

Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:45+0300

2022-01-11T10:45+0300

2022-01-11T10:45+0300

ekonomi

türkiye

türkiye kamu-sen

işçi

asgari ücret

yoksulluk sınırı

insani geçim ücreti

önder kahveci

geçim

asgari geçim indirimi (agi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052608290_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_217c0d0e63a229b70c55778d2fbd5d0b.jpg

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729.54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.'Enflasyon farkı bir zam değildir'Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu vurguladı.Geçen yıla ait yüzde 36.08'lik enflasyonun, kamu görevlileri ve emeklilerin belini büktüğünü ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:"Böyle bir durumda, memurlara ve emeklilere 6 ay için yapılacak yüzde 7,5 zammın kıymeti kalmamıştır. Ortaya çıkan yüzde 22'lik enflasyon farkını yeni bir zammış gibi göstermek doğru değil. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2021 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir. Tekraren ifade ediyorum ki enflasyon farkı, bir zam değildir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. 2022 ve 2023 yılı zamlarının ekonomik gelişmeler karşısında yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir."

https://tr.sputniknews.com/20220105/kastamonu-belediyesinde-asgari-ucret-5-bin-800-liraya-cikartildi-1052435178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye kamu-sen, işçi, asgari ücret, yoksulluk sınırı, insani geçim ücreti, önder kahveci, geçim, asgari geçim indirimi (agi)