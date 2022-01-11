https://tr.sputniknews.com/20220111/karaismailoglundan-kilicdaroglu-aciklamasi-yargiya-hesabini-verecek-1052603355.html

Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargıya hesabını verecek

Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Yargıya hesabını verecek

Katıldığı bir canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Sonuçta bu... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T06:27+0300

2022-01-11T06:27+0300

2022-01-11T06:27+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ibb

adil karaismailoğlu

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Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdiki Ulaştırma Bakanı, eskiden İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı. Bina yapılmış gibi tutanak tutuyorlar. Bunun hesabını soracağınıza gelip İBB'ye inceleme başlatıyorsunuz" şeklinde açıklamalarına cevap verdi.Karaismailoğlu, "Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz" dedi. "Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

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kemal kılıçdaroğlu, ibb, adil karaismailoğlu