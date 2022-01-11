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Katar'la ilişkilerin araştırılması için Meclis’te komisyon teklifi
Katar'la ilişkilerin araştırılması için Meclis’te komisyon teklifi
CHP Grup Başkanvekilleri, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin incelenmesini talep ederek araştırma komisyonu kurulmasını istedi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T19:14+0300
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Türkiye ile Katar arasında geliştirilen ilişkilerin, Türkiye’nin çıkarlarını zedelediğini ifade ederek TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.‘İKTİDARIN TERCİHLERİ KATAR’IN TÜRKİYE’DEKİ ÇIKARLARINI KORUMAYA YÖNELİK’Türkiye-Katar ilişkisinde AK Parti iktidarının attığı adımların, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekilleri önergesinde, “İktidarın yıllardır uygulamaya koyduğu kimi siyasi ve ekonomik karar ve tercihlerin, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir” denildi.Duvar'ın haberine göre, iktidarın Katar’ın çıkarlarını korumaya yönelik siyasi ve ekonomik tercihlerinden bazılarını sıralayan CHP, bu tercihlere ilişkin şunları kaydetti:'Katar maliyeti büyüyor'İktidarın Katar’a yönelik attığı adımlara ilişkin, “Katar’ın Türkiye’de ‘en çok kayrılan ülke’ olduğunu açıkça göstermektedir” ifadeleriyle değerlendiren CHP, “Katar’ın çıkarlarını koruyacak şekilde atılan bütün adımlar Türkiye’nin ulusal çıkarlarını zedelemekte, Türk halkına büyük zararlar vermektedir” dedi ve şunları belirtti:“Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, alışılagelmiş devletler arasındaki ilişki biçimiyle değil, kişiler arasında; dolayısıyla devletin kayıtlarına da tam olarak yansımayan bir yöntemle yürütülmektedir. Kişilerin özel çıkarlarına dayandığı açıkça gözüken ve kişisel ideolojileri ve yatırımları öncelik haline getiren bu ilişki biçimi Türk halkının sömürülmesi sonucunu doğurmakta hem bugün hem de gelecekte ödenmek üzere çok büyük bir maliyet yaratmaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin, Türkiye’nin ulusal, uluslararası, ekonomik ve siyasi çıkarlarına ne tür zararlar verdiği ve gelecekte ne tür maliyetler çıkaracağının araştırılması için Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”
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türkiye, katar, tbmm, önerge

Katar'la ilişkilerin araştırılması için Meclis’te komisyon teklifi

19:14 11.01.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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CHP Grup Başkanvekilleri, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin incelenmesini talep ederek araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Türkiye ile Katar arasında geliştirilen ilişkilerin, Türkiye’nin çıkarlarını zedelediğini ifade ederek TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

‘İKTİDARIN TERCİHLERİ KATAR’IN TÜRKİYE’DEKİ ÇIKARLARINI KORUMAYA YÖNELİK’

Türkiye-Katar ilişkisinde AK Parti iktidarının attığı adımların, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekilleri önergesinde, “İktidarın yıllardır uygulamaya koyduğu kimi siyasi ve ekonomik karar ve tercihlerin, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir” denildi.
Duvar'ın haberine göre, iktidarın Katar’ın çıkarlarını korumaya yönelik siyasi ve ekonomik tercihlerinden bazılarını sıralayan CHP, bu tercihlere ilişkin şunları kaydetti:
Türkiye’nin ulusal tank projesinin, tank üretimi konusunda hiçbir birikimi olmayan Katar ordusunun ortak olduğu bir şirkete teslim edilmesi ve bu projeyle ilgili olarak Tank Palet Fabrikası'nın ihalesiz ve bedelsiz olarak devredilmesi,
Katarlıların da işletmecisi olduğu limanların işletme hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılması,
Hiçbir geçerli gerekçesi ve ihtiyacı olmadığı halde Katarlıların arsa topladığı Kanal İstanbul Projesiyle ilgili anlamsız ısrarlar,
Katar’ın Exxon Mobil-Katar Petrolleri Ortaklığı aracılığıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden, bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı içinde kalan bir bölgede ve Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek doğalgaz arama izni almasına sessiz kalınması,
Katar Emiri'nin, Boeing 747-8 tipi özel uçağını Cumhurbaşkanı'na hediye etmesi ve bu uçağı kabul edilmesi.

'Katar maliyeti büyüyor'

İktidarın Katar’a yönelik attığı adımlara ilişkin, “Katar’ın Türkiye’de ‘en çok kayrılan ülke’ olduğunu açıkça göstermektedir” ifadeleriyle değerlendiren CHP, “Katar’ın çıkarlarını koruyacak şekilde atılan bütün adımlar Türkiye’nin ulusal çıkarlarını zedelemekte, Türk halkına büyük zararlar vermektedir” dedi ve şunları belirtti:
“Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, alışılagelmiş devletler arasındaki ilişki biçimiyle değil, kişiler arasında; dolayısıyla devletin kayıtlarına da tam olarak yansımayan bir yöntemle yürütülmektedir. Kişilerin özel çıkarlarına dayandığı açıkça gözüken ve kişisel ideolojileri ve yatırımları öncelik haline getiren bu ilişki biçimi Türk halkının sömürülmesi sonucunu doğurmakta hem bugün hem de gelecekte ödenmek üzere çok büyük bir maliyet yaratmaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin, Türkiye’nin ulusal, uluslararası, ekonomik ve siyasi çıkarlarına ne tür zararlar verdiği ve gelecekte ne tür maliyetler çıkaracağının araştırılması için Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”
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