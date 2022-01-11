Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Kazakistan Büyükelçisi: Toplamda 8 bin kişi tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor
16:57 11.01.2022 (güncellendi: 17:31 11.01.2022)
© AFP 2021Kazakistan'da hükümet karşıtı protestolar
© AFP 2021
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenledi. Son durumu değerlendiren Saparbekuly, "Kazakistan'ın yurt dışında eğitilmiş iyi eğitilmiş silahlı saldırganlar arasında radikal İslamcı gruplar arasında sıcak noktalara karışma konusunda uzman kişiler var. Maalesef Kazakistan, bu tip koordine şiddet eylemlerine hazır değildi. 11 noktada saldırı düzenlendi. 9 bölgede kontrol noktaları ele geçirildi.
Büyükelçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:
Başlangıçta barışçıl ve sosyo-ekonomik talepler olmasına rağmen, sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik talepler ayaklanmaya dönüştü. Anlaşmaya varılmak istenmedi. Anayasal düzeni zorla devirmeyi amaçlamışlardı.
Ülkede düzen sağlanmak için Cumhurbaşkanı Tokayev göreve başladı. Kazakistan vatandaşlarının can ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele eylemini başlatmayı emretti. Ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Tokayev, Barış Gücü'ne başvurmak zorunda kaldı. Kolektif anlaşmalar gereğince gelen Barış Gücü'nün asıl amacı önemli devlet kurumları, askeri birimler ve elektrik santralleri gibi stratejik merkezleri korumaktı. Terörle mücadeleye dahil olmadılar.
Kolektif Barış Gücü, geçici olarak Kazakistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev tüm failleri adalete teslim etmek için özel araştırma ekibi tayin etti. Şu anda bu görev hız kesmeden devam ediyor.
Durum şu anda istikrara kavuştu. Kazakistan yaraları sarma sürecine girdi. Buradaki en önemli tehdit, olayların önceden planlanmış olması. Almatı gibi şehirlerde yaşananların barışla alakası yok ve bazı vatandaşlarımız provokasyona maruz kaldı.
Cumhurbaşkanı olayları darbe girişimi olarak bildirdi. Eş zamanlı saldırılar yapıldı. Özellikle Almata'da 5 Ocak'ta Kazakistan'da protestocular yönelirken akşam saatlerinde az önce ifade ettiğim 7 silah mağazası, milli güvenlik ofisi gibi yerler ele geçirilirken tek koordineden hareket edildi. Bu terörist gruplarının içinde ideoojik sabotaj durumları vardı.
İstihbaratta büyük açıklık olduğu anlaşıldı. Bu nedenle önlemler alındı. Ayrıca Kazakistan'ın sosyo ekonomik durumlarla ilgili reformlar yapılacak. Şu ana kadar 16 askerimiz şehit oldu. İki tane askerimizin şehit olması bu durumubn bir terör saldırısı olduğunu da gösteriyor. Vefat sayılarıyla ilgili tespit ediliyor. Toplamda 8 bin kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.
Saparbekuly, Sputnik muhabirinin 'eylemlerin dışarıdan yönetildiği iddiası' üzerine sorduğu soruya ise şu yanıtı verdi:
"Sosyal medyada çağrılarda bulunuldu. Güney bölgesindeki saldırılar tek merkezden yönetildiğini gösteriyor. Valilik binasına insanların yığılması ve eşzamanlı saldırılar protestocuların aklına gelmez. Silahlı protestocular arasında kendi telsiz bağlantıları vardı. Almatı havalimanında yönlendirilenler vardı. Bu sadece halk protestosu değildi yönlendirme vardı. Almatı'ya çağrı yapılınca 3 yönünden giriş yapıldı. Bunların belgeleri istihbarat görevlilerinde. Belgeler ile bu kanaate varıyoruz."