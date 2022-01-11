Kazakistan Büyükelçisi: Toplamda 8 bin kişi tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor

Başlangıçta barışçıl ve sosyo-ekonomik talepler olmasına rağmen, sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik talepler ayaklanmaya dönüştü. Anlaşmaya varılmak istenmedi. Anayasal düzeni zorla devirmeyi amaçlamışlardı. Başlangıçta barışçıl ve sosyo-ekonomik talepler olmasına rağmen, sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik talepler ayaklanmaya dönüştü. Anlaşmaya varılmak istenmedi. Anayasal düzeni zorla devirmeyi amaçlamışlardı.

Ülkede düzen sağlanmak için Cumhurbaşkanı Tokayev göreve başladı. Kazakistan vatandaşlarının can ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele eylemini başlatmayı emretti. Ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Tokayev, Barış Gücü'ne başvurmak zorunda kaldı. Kolektif anlaşmalar gereğince gelen Barış Gücü'nün asıl amacı önemli devlet kurumları, askeri birimler ve elektrik santralleri gibi stratejik merkezleri korumaktı. Terörle mücadeleye dahil olmadılar. Ülkede düzen sağlanmak için Cumhurbaşkanı Tokayev göreve başladı. Kazakistan vatandaşlarının can ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele eylemini başlatmayı emretti. Ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Tokayev, Barış Gücü'ne başvurmak zorunda kaldı. Kolektif anlaşmalar gereğince gelen Barış Gücü'nün asıl amacı önemli devlet kurumları, askeri birimler ve elektrik santralleri gibi stratejik merkezleri korumaktı. Terörle mücadeleye dahil olmadılar.

Kolektif Barış Gücü, geçici olarak Kazakistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev tüm failleri adalete teslim etmek için özel araştırma ekibi tayin etti. Şu anda bu görev hız kesmeden devam ediyor. Kolektif Barış Gücü, geçici olarak Kazakistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev tüm failleri adalete teslim etmek için özel araştırma ekibi tayin etti. Şu anda bu görev hız kesmeden devam ediyor.

Durum şu anda istikrara kavuştu. Kazakistan yaraları sarma sürecine girdi. Buradaki en önemli tehdit, olayların önceden planlanmış olması. Almatı gibi şehirlerde yaşananların barışla alakası yok ve bazı vatandaşlarımız provokasyona maruz kaldı. Durum şu anda istikrara kavuştu. Kazakistan yaraları sarma sürecine girdi. Buradaki en önemli tehdit, olayların önceden planlanmış olması. Almatı gibi şehirlerde yaşananların barışla alakası yok ve bazı vatandaşlarımız provokasyona maruz kaldı.

Cumhurbaşkanı olayları darbe girişimi olarak bildirdi. Eş zamanlı saldırılar yapıldı. Özellikle Almata'da 5 Ocak'ta Kazakistan'da protestocular yönelirken akşam saatlerinde az önce ifade ettiğim 7 silah mağazası, milli güvenlik ofisi gibi yerler ele geçirilirken tek koordineden hareket edildi. Bu terörist gruplarının içinde ideoojik sabotaj durumları vardı. Cumhurbaşkanı olayları darbe girişimi olarak bildirdi. Eş zamanlı saldırılar yapıldı. Özellikle Almata'da 5 Ocak'ta Kazakistan'da protestocular yönelirken akşam saatlerinde az önce ifade ettiğim 7 silah mağazası, milli güvenlik ofisi gibi yerler ele geçirilirken tek koordineden hareket edildi. Bu terörist gruplarının içinde ideoojik sabotaj durumları vardı.