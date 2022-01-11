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Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak
Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Tokayev, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin daha ne... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T09:26+0300
2022-01-11T10:04+0300
kazakistan
kgaö
kasım cömert tokayev
almatı
protesto
şiddet
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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı. Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.'Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik'KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik" dedi.Terörle mücadele operasyonunun akut safhasının bittiğini ve tüm bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu aktaran Tokayev, bir kez daha 'ülkesine karşı teröristler tarafından savaş açıldığını, düşmanların aşırı derecede zalimlik sergilediğini ve her adımı atmaya hazır olduğunu, direniş fikrini bastırmak için topluma korku tohumları ekildiğini' söyledi.Ulusal Güvenlik Komitesi'ne eleştiriBu açıdan Ulusal Güvenlik Komitesi'ni de eleştiren Tokayev, komitenin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi tespitte başarısız olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-lideri-tokayev-bariscil-protestoculara-karsi-guc-kullanmadik-kullanmayacagiz-1052587669.html
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kazakistan, kgaö, kasım cömert tokayev, almatı, protesto, şiddet

Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak

09:26 11.01.2022 (güncellendi: 10:04 11.01.2022)
© AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKOKasım Cömert Tokayev
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / VYACHESLAV OSELEDKO
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Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Tokayev, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin daha ne kadar kalacağına dair bilgiler paylaştı.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı. Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.

'Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik'

KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik" dedi.
Terörle mücadele operasyonunun akut safhasının bittiğini ve tüm bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu aktaran Tokayev, bir kez daha 'ülkesine karşı teröristler tarafından savaş açıldığını, düşmanların aşırı derecede zalimlik sergilediğini ve her adımı atmaya hazır olduğunu, direniş fikrini bastırmak için topluma korku tohumları ekildiğini' söyledi.

Ulusal Güvenlik Komitesi'ne eleştiri

Bu açıdan Ulusal Güvenlik Komitesi'ni de eleştiren Tokayev, komitenin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi tespitte başarısız olduğunun altını çizdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Kazakistan lideri Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız
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