Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı. Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.'Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik'KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik" dedi.Terörle mücadele operasyonunun akut safhasının bittiğini ve tüm bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu aktaran Tokayev, bir kez daha 'ülkesine karşı teröristler tarafından savaş açıldığını, düşmanların aşırı derecede zalimlik sergilediğini ve her adımı atmaya hazır olduğunu, direniş fikrini bastırmak için topluma korku tohumları ekildiğini' söyledi.Ulusal Güvenlik Komitesi'ne eleştiriBu açıdan Ulusal Güvenlik Komitesi'ni de eleştiren Tokayev, komitenin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi tespitte başarısız olduğunun altını çizdi.
Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Tokayev, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin daha ne kadar kalacağına dair bilgiler paylaştı.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı. Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.
'Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik'
KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik" dedi.
Terörle mücadele operasyonunun akut safhasının bittiğini ve tüm bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu aktaran Tokayev, bir kez daha 'ülkesine karşı teröristler tarafından savaş açıldığını, düşmanların aşırı derecede zalimlik sergilediğini ve her adımı atmaya hazır olduğunu, direniş fikrini bastırmak için topluma korku tohumları ekildiğini' söyledi.
Ulusal Güvenlik Komitesi'ne eleştiri
Bu açıdan Ulusal Güvenlik Komitesi'ni de eleştiren Tokayev, komitenin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi tespitte başarısız olduğunun altını çizdi.