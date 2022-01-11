https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html

Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak

Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak

Şiddet olayları sonrası durumun kontrol altında olduğu Kazakistan'da Devlet Başkanı Tokayev, kendi talebiyle ülkeye yollanan KGAÖ barış güçlerinin daha ne... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:26+0300

2022-01-11T09:26+0300

2022-01-11T10:04+0300

kazakistan

kgaö

kasım cömert tokayev

almatı

protesto

şiddet

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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü ancak hafta sonu durumun kontrol altına alındığı Kazakistan'da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev yeni bir açıklama yaptı. Tokayev, kendi talebi üzerine yollanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin misyonunun tamamlandığını, 2 gün içinde aşamalı olarak ülkeden çıkmaya başlayacağını ve çekilme sürecinin en fazla 10 gün olacağını duyurdu.'Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik'KGAÖ'den kendisinin barış gücü talep ettiğini bir kez daha hatırlatan Tokayev, vekillere yaptığı açıklamada, "Kazakistan'a saldırı planının birçok farklı tarafı vardı... Uluslararası terörizm kapsamında silahlı bir saldırı olduğu için Kazakistan hukuka uygun bir biçimde KGAÖ'deki partnerlerine barış gücü talebiyle başvurdu... Almatı'nın kontrolünü tamamen kaybedebilirdik" dedi.Terörle mücadele operasyonunun akut safhasının bittiğini ve tüm bölgelerde durumun kontrol altında olduğunu aktaran Tokayev, bir kez daha 'ülkesine karşı teröristler tarafından savaş açıldığını, düşmanların aşırı derecede zalimlik sergilediğini ve her adımı atmaya hazır olduğunu, direniş fikrini bastırmak için topluma korku tohumları ekildiğini' söyledi.Ulusal Güvenlik Komitesi'ne eleştiriBu açıdan Ulusal Güvenlik Komitesi'ni de eleştiren Tokayev, komitenin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi tespitte başarısız olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistan-lideri-tokayev-bariscil-protestoculara-karsi-guc-kullanmadik-kullanmayacagiz-1052587669.html

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kazakistan, kgaö, kasım cömert tokayev, almatı, protesto, şiddet