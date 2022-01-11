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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanda-cikan-olaylarda-gozalti-sayisi-10-bine-yaklasti-1052621523.html
Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı
Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı
Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen ve daha sonra güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı protestolarda gözaltı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:47+0300
2022-01-11T14:52+0300
kazakistan
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
protesto
gözaltı
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Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900’e yükseldi.Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.Almatı’da üç polis, bir hakim hayatını kaybettiAlmatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır.Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.Diğer yandan olaylar nedeniyle 5 Ocak’tan beri faaliyet göstermeyen toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri yarın itibarıyla yeniden çalışmaya başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistanda-durum-guvenlik-guclerinin-kontrolu-altinda-gozalti-sayisi-8-bine-yaklasti-1052568692.html
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kazakistan, protesto, gözaltı

Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı

14:47 11.01.2022 (güncellendi: 14:52 11.01.2022)
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Fotoğraf bankasına girKazakistan - Nursultan - protesto
Kazakistan - Nursultan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen ve daha sonra güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı protestolarda gözaltı sayısı 9 bin 900’e çıktı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900’e yükseldi.
Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.

Almatı’da üç polis, bir hakim hayatını kaybetti

Almatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır.
Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.
Diğer yandan olaylar nedeniyle 5 Ocak’tan beri faaliyet göstermeyen toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri yarın itibarıyla yeniden çalışmaya başlayacak.
Kazakistan'da hükümet karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan’da durum güvenlik güçlerinin kontrolü altında: Gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı
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