https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanda-cikan-olaylarda-gozalti-sayisi-10-bine-yaklasti-1052621523.html

Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı

Kazakistan'da çıkan olaylarda gözaltı sayısı 10 bine yaklaştı

Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen ve daha sonra güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı protestolarda gözaltı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:47+0300

2022-01-11T14:47+0300

2022-01-11T14:52+0300

kazakistan

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

protesto

gözaltı

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Kazakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki olaylar nedeniyle yapılan gözaltı sayısı 9 bin 900’e yükseldi.Devlet Başkanlığı da olağanüstü halle ilgili yapılan ihlaller nedeniyle 2 bin 161 kişinin idari cezaya çarptırıldığını bildirdi. Terörle mücadele operasyonunun başlamasından bu yana terör ve cinayet gibi suçlarla ilgili 412 soruşturma başlatıldı.Almatı’da üç polis, bir hakim hayatını kaybettiAlmatı polis dairesinden yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında kentte üç polis hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri arasından 176 polis de yaralandı, sekizinin durumu ağır.Bununla birlikte Almata Kent Mahkemesi de olaylar sırasında bir Bölge Özel İdari Mahkemesi hakimi Murat Abrayev de hayatını kaybetti. Hakimin ölüm nedeniyle ilgili başka detay verilmedi.Diğer yandan olaylar nedeniyle 5 Ocak’tan beri faaliyet göstermeyen toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri yarın itibarıyla yeniden çalışmaya başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220110/kazakistanda-durum-guvenlik-guclerinin-kontrolu-altinda-gozalti-sayisi-8-bine-yaklasti-1052568692.html

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kazakistan, protesto, gözaltı