https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanin-yeni-basbakani-alihan-smailov-oldu-1052605409.html

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:30+0300

2022-01-11T09:30+0300

2022-01-11T09:38+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

başbakan

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.İlk konuşma: Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacakSmailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html

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kazakistan, başbakan