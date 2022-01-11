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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanin-yeni-basbakani-alihan-smailov-oldu-1052605409.html
Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T09:30+0300
2022-01-11T09:38+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
başbakan
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.İlk konuşma: Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacakSmailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html
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kazakistan, başbakan

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu

09:30 11.01.2022 (güncellendi: 09:38 11.01.2022)
© AA / Kazakistan Başbakanlığı Basın OfisiKazakistan’ın yeni Başbakanı olarak 50 yaşındaki Alihan Smailov atandı.
Kazakistan’ın yeni Başbakanı olarak 50 yaşındaki Alihan Smailov atandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA / Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisi
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Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.
Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.
Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

İlk konuşma: Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.
Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak
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