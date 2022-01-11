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Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T04:25+0300
2022-01-11T04:25+0300
2022-01-11T04:25+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad
Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.