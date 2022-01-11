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https://tr.sputniknews.com/20220111/kilicdaroglunun-bedava-elektrik-vaadi-canakkale-belediyesinde-tartismaya-yol-acti-1052612767.html
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, Çanakkale Belediyesi'nde tartışmaya yol açtı
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, Çanakkale Belediyesi'nde tartışmaya yol açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T12:28+0300
2022-01-11T12:29+0300
politika
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
çanakkale
elektrik
belediye
bedava
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Partili Esra Yüksel, CHP’li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.'CHP’li başkanlara Allah yardım etsin ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz'Yüksel, AK Parti Grubu’nun hazırladığı önergeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Yasal değil'Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil” dedi.Oy çokluğuyla reddedildiAK Parti Grubu’nun, “Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz” şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması, CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin ardından da AK Parti’li Yüksel ile Başkan Gökhan arasındaki gerginlik devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini ve olabilirliğini sorgulamak istediklerini belirten AK Parti’li Yüksel, “Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında taşlık araziye elektrik santrali kurup üreteceğiz dedi. Haklısınız elektrik dağıtım işi ilgili bakanlığa bağlı TEDAŞ tarafından üretilir ve dağıtılır. Sayın Kılıçdaroğlu bir elektrik üreteceğiz ve dağıtacağız dediği için, Çanakkale’de de taşlık alan var ve burada da yapılır diye düşündük. Kılıçdaroğlu’nun vaadinin niyetini ve olabilirliğini burada sorgulamak istedik” dedi. 'Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil' AK Parti’li Yüksel’in açıklamalarına tepki gösteren ve 'Çanakkale Belediye Meclisi’ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetmediğini' ifade eden Başkan Gökhan, “Böyle bir şey yok. Biz karşılayamayız. Yani bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği belli. Sizin önergeniz yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi varsayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik parasını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemeyeceğiz. Dolayısıyla bu fuzuli bir önerge” diye konuştu.Mecliste yaşanan gergin anları değerlendiren Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun Urfa gezisinde bir vaadi oldu. ‘Urfa Belediyesi’ni bize verin, çiftçinin elektriği bizden’ dedi. Biz bu cümleyi baz aldık ve şöyle düşündük, CHP’li belediye başkanlarının, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. Çanakkale’de uzun süredir CHP yönetiminde bir belediye ve o belediyenin AK Parti Grubu olarak, ilk meclise sunulmak üzere yazılı bir önerge verdik. Çanakkale’de ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin elektriklerinin belediyece karşılanmasının oylanması adına bir önergeydi. Burada aslında onların da işlerini kolaylaştırmış olduk. Önergemizi ve benim sözlerimiz sayın belediye başkanı fuzuli buldu. Ben de ‘Bu vaatte bulunan Sayın Kılıçdaroğlu değil de bizler mi fuzuliyiz? Fuzuliyet arıyorsak bu vaadin sahibinde arayalım’ dedim. Bizim önergemiz 3 dakika içerisinde oylandı ve Millet İttifakı tarafından reddedildi. Burada biz bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu’nun vaatlerinin tespitiyle ilgili bir tespit oldu hem de kabul edilseydi çiftçiye destek olacaktı. Vaat bir hayale döndü ve bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/kemal-kilicdaroglu-belediyelerimizi-kiskaniyorlar-1052066545.html
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, çanakkale, elektrik, belediye, bedava

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, Çanakkale Belediyesi'nde tartışmaya yol açtı

12:28 11.01.2022 (güncellendi: 12:29 11.01.2022)
© İHAKılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı. Belediye Başkanı Gökhan, çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanıp karşılanmayacağı sorusuna "Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız" diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Partili Esra Yüksel, CHP’li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

'CHP’li başkanlara Allah yardım etsin ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz'

Yüksel, AK Parti Grubu’nun hazırladığı önergeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“3-4 hafta önceydi, Sayın Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da bir ziyaret sırasında birkaç söylemde bulundu. Onlardan birisi ilgimizi çekti, şaşırtıcıydı. ‘Şanlıurfa Belediyesi CHP’nin olursa çiftçilerin elektrikleri bizden’ dedi. Şanlıurfa Belediyesi ne yapar bilinmez ama biz düşündük, Çanakkale’de birçok CHP’li belediye var. Çanakkale Belediyemiz de dördüncü dönemdir CHP tarafından yönetiliyor. Demek ki CHP’li belediye başkanları, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. AK Parti Grubu olarak yazılı bir önerge vermek istiyoruz. Bu önergeyle hem sizin işinizi kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Meclisin gündemine sunuyoruz. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu’nun vaatlerinin samimi niyetle gerçekleşmesi adına da kamuoyu bir tespitte bulunur diye düşünüyoruz. Bir taşla birkaç kuşun vurulduğu bir durum için Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyoruz. CHP’li başkanlara Allah yardım etsin diyoruz ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz.”

'Yasal değil'

Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil” dedi.

Oy çokluğuyla reddedildi

AK Parti Grubu’nun, “Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz” şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması, CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin ardından da AK Parti’li Yüksel ile Başkan Gökhan arasındaki gerginlik devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini ve olabilirliğini sorgulamak istediklerini belirten AK Parti’li Yüksel, “Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında taşlık araziye elektrik santrali kurup üreteceğiz dedi. Haklısınız elektrik dağıtım işi ilgili bakanlığa bağlı TEDAŞ tarafından üretilir ve dağıtılır. Sayın Kılıçdaroğlu bir elektrik üreteceğiz ve dağıtacağız dediği için, Çanakkale’de de taşlık alan var ve burada da yapılır diye düşündük. Kılıçdaroğlu’nun vaadinin niyetini ve olabilirliğini burada sorgulamak istedik” dedi.

'Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil'

AK Parti’li Yüksel’in açıklamalarına tepki gösteren ve 'Çanakkale Belediye Meclisi’ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetmediğini' ifade eden Başkan Gökhan, “Böyle bir şey yok. Biz karşılayamayız. Yani bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği belli. Sizin önergeniz yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi varsayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik parasını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemeyeceğiz. Dolayısıyla bu fuzuli bir önerge” diye konuştu.
Mecliste yaşanan gergin anları değerlendiren Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun Urfa gezisinde bir vaadi oldu. ‘Urfa Belediyesi’ni bize verin, çiftçinin elektriği bizden’ dedi. Biz bu cümleyi baz aldık ve şöyle düşündük, CHP’li belediye başkanlarının, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. Çanakkale’de uzun süredir CHP yönetiminde bir belediye ve o belediyenin AK Parti Grubu olarak, ilk meclise sunulmak üzere yazılı bir önerge verdik. Çanakkale’de ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin elektriklerinin belediyece karşılanmasının oylanması adına bir önergeydi. Burada aslında onların da işlerini kolaylaştırmış olduk. Önergemizi ve benim sözlerimiz sayın belediye başkanı fuzuli buldu. Ben de ‘Bu vaatte bulunan Sayın Kılıçdaroğlu değil de bizler mi fuzuliyiz? Fuzuliyet arıyorsak bu vaadin sahibinde arayalım’ dedim. Bizim önergemiz 3 dakika içerisinde oylandı ve Millet İttifakı tarafından reddedildi. Burada biz bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu’nun vaatlerinin tespitiyle ilgili bir tespit oldu hem de kabul edilseydi çiftçiye destek olacaktı. Vaat bir hayale döndü ve bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
POLİTİKA
Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar
23 Aralık 2021, 23:26
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