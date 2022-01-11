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https://tr.sputniknews.com/20220111/kim-milyoner-olmak-isterdeki-soru-tartisma-yaratmisti-atv-fenerbahceden-ozur-diledi-1052631287.html
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir sorunun Fenerbahçelilerin tepkisini çekmesi üzerine ATV'den özür... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:53+0300
2022-01-11T18:53+0300
türkiye
kenan imirzalıoğlu
fenerbahçe
yarışma
soru
kim milyoner olmak ister
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ATV'de yayınlanan ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun zunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir soru tepkilere neden oldu.Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, soruda Fenerbahçe kulübü ile alay edildiğini belirterek mahkemeye gidileceğini açıkladı.Bunun üzerine ATV'den özür açıklaması geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:kaydedildi:"'Kim Milyoner Olmak İster?' programı 2011 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve 977 bölümdür halkımızın takdirini kazanmış bir yarışma programıdır. Aileyi bir araya getirerek zaman zaman aile içinde tatlı rekabetleri ortaya çıkaran ve pek çok alanda seyircisini bilgilendiren yarışmamız bilginin, kültürün ve pek çok güncel konunun işlendiği bir içeriğe sahiptir.9 Ocak 2022 tarihinde atv kanalında yayını gerçekleşen 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programda yayınlanan soru içeriğine karşı gelen tepkilerden ve konunun özellikle sosyal medyada saptırılmasından dolayı üzüntü duymaktayız.Atv, yayın ilkeleri gereği geçmişte olduğu gibi bugün de, tüm spor kulüplerine eşit mesafede durarak hiçbir zaman tek bir takımın tarafı almamıştır. 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programda ülkemizin tüm spor kulüpleri ile ilgili soru içerikleri pek çok defa yer almıştır. Gerek olimpiyat ve diğer alanlarda kazanılan uluslararası başarılar, gerekse ülkemizdeki takımlarımızın başarıları ve rekabetleri sık sık konu edilmiştir. Aynı şekilde ülkemizin muteber kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübümüz ile ilgili yayınlanan sorularımızla bu kulübümüzü defalarca taltif etmiş ve başarılarından bahsetmiş bulunmaktayız.Türkiye'nin en çok izlenen ve yayın çizgisi belli olan kanalı olarak, bu programda bahsi geçen soru herhangi bir kulübe karşı ya da sosyal medyada belirtildiği üzere alaycı bir ifade içermemekle birlikte bu şekilde algılanmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu tekrar ifade etmek isteriz.Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyururuz."Ne olmuştu?Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, “Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?” sorusu yöneltilmişti. Doğru cevabın “Fenerbahçe” olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kim-milyoner-olmak-istere-dava-fenerbahce-ile-alay-edildi-1052569883.html
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kenan imirzalıoğlu, fenerbahçe, yarışma, soru, kim milyoner olmak ister

Kim Milyoner Olmak İster'deki soru tartışma yaratmıştı: ATV, Fenerbahçe'den özür diledi

18:53 11.01.2022
© Twitter Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru
Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Twitter
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir sorunun Fenerbahçelilerin tepkisini çekmesi üzerine ATV'den özür açıklaması geldi.
ATV'de yayınlanan ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun zunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir soru tepkilere neden oldu.
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, soruda Fenerbahçe kulübü ile alay edildiğini belirterek mahkemeye gidileceğini açıkladı.
Bunun üzerine ATV'den özür açıklaması geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
kaydedildi:
"'Kim Milyoner Olmak İster?' programı 2011 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve 977 bölümdür halkımızın takdirini kazanmış bir yarışma programıdır. Aileyi bir araya getirerek zaman zaman aile içinde tatlı rekabetleri ortaya çıkaran ve pek çok alanda seyircisini bilgilendiren yarışmamız bilginin, kültürün ve pek çok güncel konunun işlendiği bir içeriğe sahiptir.
9 Ocak 2022 tarihinde atv kanalında yayını gerçekleşen 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programda yayınlanan soru içeriğine karşı gelen tepkilerden ve konunun özellikle sosyal medyada saptırılmasından dolayı üzüntü duymaktayız.
Atv, yayın ilkeleri gereği geçmişte olduğu gibi bugün de, tüm spor kulüplerine eşit mesafede durarak hiçbir zaman tek bir takımın tarafı almamıştır. 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programda ülkemizin tüm spor kulüpleri ile ilgili soru içerikleri pek çok defa yer almıştır. Gerek olimpiyat ve diğer alanlarda kazanılan uluslararası başarılar, gerekse ülkemizdeki takımlarımızın başarıları ve rekabetleri sık sık konu edilmiştir. Aynı şekilde ülkemizin muteber kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübümüz ile ilgili yayınlanan sorularımızla bu kulübümüzü defalarca taltif etmiş ve başarılarından bahsetmiş bulunmaktayız.
Türkiye'nin en çok izlenen ve yayın çizgisi belli olan kanalı olarak, bu programda bahsi geçen soru herhangi bir kulübe karşı ya da sosyal medyada belirtildiği üzere alaycı bir ifade içermemekle birlikte bu şekilde algılanmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu tekrar ifade etmek isteriz.
Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ne olmuştu?

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, “Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?” sorusu yöneltilmişti.
Doğru cevabın “Fenerbahçe” olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer almıştı.
Kim Milyoner Olmak İster - Kenan İmirzalıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Kim Milyoner Olmak İster'e dava: 'Fenerbahçe ile alay edildi'
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