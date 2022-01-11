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https://tr.sputniknews.com/20220111/kirtasiyeci-15-ay-once-bir-top-kagidi-15-liraya-aliyorduk-simdi-62-liraya-aliyoruz-1052639857.html
Kırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz
Kırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, "1.5 ay önce bir top kağıdı 15’e alıyorduk, şimdi 62.5+KDV’ye alıyoruz. 70-75’e... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:23+0300
2022-01-11T23:43+0300
türkiye
chp
veli ağbaba
düzce
zam
ekonomi
kırtasiye
kağıt
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi önderliğinde parti meclisi üyeleri, milletvekilleri birlikte Düzce'yi ziyaret etti. CHP heyeti Düzce'nin çeşitli yerlerinde esnafla da görüştü.Sözcü'de yer alan habere göre, Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, “1.5 ay önce bir top kağıdı 15'e alıyorduk şimdi 62.5+KDV'ye alıyoruz. 70-75'e geliyor. O da bulursak. Üniversite öğrencilerine 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk, şimdi biz 25 kuruşa mâl edemiyoruz” dedi.'Yumurta pahalı çünkü her şey pahalı' CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise yumurta satan esnafla konuştu. Yıldırım Kaya’nın “Yumurta neden bu kadar pahalı?” sorusu üzerine esnaf, “Yumurtanın tanesi artık bir lirayı geçiyor. Ürünler pahalı çünkü yem pahalı, işçilik pahalı, mazot pahalı, hepsi pahalı” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım Kaya da “Çakma ekonomistlere taş çıkartacak yanıt” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/yum--bir-baskani-afyon-65-liralik-yumurta-bizi-de-uzuyor-1052196172.html
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chp, veli ağbaba, düzce, zam, ekonomi, kırtasiye, kağıt

Kırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz

23:23 11.01.2022 (güncellendi: 23:43 11.01.2022)
© AAokul alışverişi - kırtasiye
okul alışverişi - kırtasiye - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, "1.5 ay önce bir top kağıdı 15’e alıyorduk, şimdi 62.5+KDV’ye alıyoruz. 70-75’e geliyor. O da bulursak" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi önderliğinde parti meclisi üyeleri, milletvekilleri birlikte Düzce'yi ziyaret etti. CHP heyeti Düzce'nin çeşitli yerlerinde esnafla da görüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, “1.5 ay önce bir top kağıdı 15'e alıyorduk şimdi 62.5+KDV'ye alıyoruz. 70-75'e geliyor. O da bulursak. Üniversite öğrencilerine 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk, şimdi biz 25 kuruşa mâl edemiyoruz” dedi.

'Yumurta pahalı çünkü her şey pahalı'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise yumurta satan esnafla konuştu. Yıldırım Kaya’nın “Yumurta neden bu kadar pahalı?” sorusu üzerine esnaf, “Yumurtanın tanesi artık bir lirayı geçiyor. Ürünler pahalı çünkü yem pahalı, işçilik pahalı, mazot pahalı, hepsi pahalı” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım Kaya da “Çakma ekonomistlere taş çıkartacak yanıt” dedi.
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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