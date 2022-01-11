https://tr.sputniknews.com/20220111/kirtasiyeci-15-ay-once-bir-top-kagidi-15-liraya-aliyorduk-simdi-62-liraya-aliyoruz-1052639857.html

Kırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz

Kırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, "1.5 ay önce bir top kağıdı 15’e alıyorduk, şimdi 62.5+KDV’ye alıyoruz. 70-75’e... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:23+0300

2022-01-11T23:23+0300

2022-01-11T23:43+0300

türkiye

chp

veli ağbaba

düzce

zam

ekonomi

kırtasiye

kağıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104000/15/1040001525_8:0:1016:567_1920x0_80_0_0_cac17ea487982fb899219bf64f042fb1.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi önderliğinde parti meclisi üyeleri, milletvekilleri birlikte Düzce'yi ziyaret etti. CHP heyeti Düzce'nin çeşitli yerlerinde esnafla da görüştü.Sözcü'de yer alan habere göre, Veli Ağbaba'nın konuştuğu Düzceli kırtasiyeci, “1.5 ay önce bir top kağıdı 15'e alıyorduk şimdi 62.5+KDV'ye alıyoruz. 70-75'e geliyor. O da bulursak. Üniversite öğrencilerine 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk, şimdi biz 25 kuruşa mâl edemiyoruz” dedi.'Yumurta pahalı çünkü her şey pahalı' CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise yumurta satan esnafla konuştu. Yıldırım Kaya’nın “Yumurta neden bu kadar pahalı?” sorusu üzerine esnaf, “Yumurtanın tanesi artık bir lirayı geçiyor. Ürünler pahalı çünkü yem pahalı, işçilik pahalı, mazot pahalı, hepsi pahalı” şeklinde yanıt verdi. Yıldırım Kaya da “Çakma ekonomistlere taş çıkartacak yanıt” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/yum--bir-baskani-afyon-65-liralik-yumurta-bizi-de-uzuyor-1052196172.html

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, veli ağbaba, düzce, zam, ekonomi, kırtasiye, kağıt