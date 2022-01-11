https://tr.sputniknews.com/20220111/kocaelide-7nci-kattan-dusen-sedefnur-caglar-yogun-bakimda-2-polis-memuru-aciga-alindi--1052599412.html
Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın, 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 polis memurunun açığa alındığı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T00:54+0300
2022-01-11T00:54+0300
2022-01-11T01:02+0300
sedefnur çağlar
türkiye
polis
düşmek
pencere
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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'inci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çağlar'ın, ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi. Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü. O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Polis memurları A.A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220109/universite-ogrencisi-kadinin-7inci-kattan-dustugu-iddiasi-2si-polis-3-kisi-gozaltina-alindi-1052558618.html
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sedefnur çağlar, polis, düşmek, pencere
Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
00:54 11.01.2022 (güncellendi: 01:02 11.01.2022)
Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın, 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.
İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'inci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çağlar'ın, ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi.
Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.
O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Polis memurları A.A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi.