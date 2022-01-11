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'Kolpaçino' kumarhanesine baskın: 110 bin lira idari para cezası kesildi
'Kolpaçino' kumarhanesine baskın: 110 bin lira idari para cezası kesildi
İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:39+0300
2022-01-11T11:41+0300
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izmir
polis
kumar
kumarhane
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İzmir'de jandarma tarafından operasyon düzenlenen adreslerden birinde, sinema filmi Kolpaçino'ya atıfta bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi gibi" yazılı pankart dikkat çekerken aynı yere daha önce de operasyon düzenlendiği öğrenildi.110 bin lira idari para cezası kesildiKumar oynarken suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 110 bin 959 lira idari para cezası uygulanırken, işletme mühürlendi. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken kahvehane işletmecileri İ.A., N.A. ve U.C. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.'İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi'Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden birinde fenomen sinema filmi "Kolpaçino"ya atıfta bulunulması dikkat çekti. Üzerinde filmde kullanılan bir replik olan, "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve yakalananlara para cezası kesilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/27-ilde-tirpan-operasyonu-389-gozalti-karari-1052071991.html
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izmir, polis, kumar, kumarhane, baskın

'Kolpaçino' kumarhanesine baskın: 110 bin lira idari para cezası kesildi

11:39 11.01.2022 (güncellendi: 11:41 11.01.2022)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİKolpaçino kumarhanesine bir baskın daha
Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi.
İzmir'de jandarma tarafından operasyon düzenlenen adreslerden birinde, sinema filmi Kolpaçino'ya atıfta bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi gibi" yazılı pankart dikkat çekerken aynı yere daha önce de operasyon düzenlendiği öğrenildi.

110 bin lira idari para cezası kesildi

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 61 kişiye toplam 110 bin 959 lira idari para cezası uygulanırken, işletme mühürlendi. Ayrıca kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken kahvehane işletmecileri İ.A., N.A. ve U.C. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

'İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi'

Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden birinde fenomen sinema filmi "Kolpaçino"ya atıfta bulunulması dikkat çekti. Üzerinde filmde kullanılan bir replik olan, "İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi" yazılı pankart gözden kaçmazken aynı yere daha önce de kumar operasyonu düzenlenmiş, işletme sahibi ve yakalananlara para cezası kesilmişti.
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