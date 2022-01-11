Köpek kavgasında komşusu tarafından sırtından bıçaklandı

İznik Yeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.’nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca ikili arasında sözlü tartışma çıktı.Tartışma büyüyünce Murat Ç., komşusu Serkan Ç.’yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, yediği bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı genç adama ilk müdahaleyi olay yerinde polis ekipleri yaptı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı.Olay yerinden kaçan Murat Ç.’yi polis kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. 43 yaşındaki Serkan Ç., evinin bahçesinde baktığı köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşusu Murat Ç. tarafından sırtından bıçaklandı.
İznikYeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.’nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca ikili arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Murat Ç., komşusu Serkan Ç.’yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, yediği bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı genç adama ilk müdahaleyi olay yerinde polis ekipleri yaptı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan Murat Ç.’yi polis kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.