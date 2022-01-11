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https://tr.sputniknews.com/20220111/kremlin-abdyle-guvenlik-gorusmelerini-surdurmenin-anlamli-olup-olmadigina-yakinda-karar-verecegiz-1052619871.html
Kremlin: ABD’yle güvenlik görüşmelerini sürdürmenin anlamlı olup olmadığına yakında karar vereceğiz
Kremlin: ABD’yle güvenlik görüşmelerini sürdürmenin anlamlı olup olmadığına yakında karar vereceğiz
Kremlin yetkilileri, Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmelere devam etmenin bir anlamı olup olmadığına yakın zamanda karar... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:10+0300
2022-01-11T14:10+0300
dünya
abd
rusya
kremlin
dmitriy peskov
güvenlik
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ve ABD temsilcileri arasında gerçekleştirilen güvenlik garantisi görüşmelerine ilişkin, “Görüşmelerin dünkü turu, tablonun ana hatlarını ortaya koydu, fakat resim tamamlanmış değil. Tablo yakın zamanda tamamlanmış olacak ve bundan sonra da hangi yöne gidildiğini, nasıl hareket edileceğini ve (görüşmelere devam etmenin) manasının olup olmayacağını anlayacağız” dedi.‘Görüşmelerin sonsuz bir şekilde uzayıp gitmesi bize uygun değil’Peskov, görüşmelerin sürüncemede kalmasının, uzlaşının sürekli olarak ertelenmesinin istedikleri bir şey olmadığını kaydetti fakat görüşmelerin tamamlanmasının gerektiği bir son tarih de belirlenmediğini söyledi.Kremlin sözcüsü soru üstüne, “Görüşmelerin tamamlanması için son tarih yok. Kimse böyle bir tarih belirlemedi. sadece bu sürecin sonsuz bir şekilde uzayıp gitmesi Rusya için uygun değil" ifadelerini kullandı.‘Şu anda iyimser olmak için bir gerekçe yok’Peskov ayrıca, görüşmelerin sonuçlarından bahsetmek için erken olduğunu ancak şimdiye dek gelinen noktada görüşmelere dair iyimser olmak için bir gerekçe görmediklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Görüşmelere başlanmış olması dahi pozitif bir değerlendirme yapılmasını hak ediyor. (Rusya’nın görüşmelerdeki müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey) Ryabkov görüşmelerde açık sözlü ve ciddi olduklarını söyleyerek pozitif bir değerlendirme yaptı.”‘Görüşmelere başlanmış olması kendi başına tatmin edici değil, sonuç almak istiyoruz’Bunun yanında Peskov, ‘görüşmelerin, bu sürecin yürütülmesi adına yapılmadığını, o nedenle bu sürecin başlamış olmasının kendi başına tatmin edici bir şey olmadığını’ belirtti ve önemli olanın alınacak sonuç olduğunu kaydetti: “Önümüzde daha birkaç tur görüşme daha var, bu turlar, Amerikalılar ile hangi noktada bulunduğumuz ilişkin tablonun tamamını daha iyi görmemize izin verecek.”Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin Rus ve ABD temsilcileri tarafından gerçekleştirilmesine karar verilen güvenlik garantisi görüşmelerinin ilk turu dün Cenevre’de sekiz saat sürdü. Rusya, NATO’dan, ittifakın doğuya doğru genişlemeyi bırakmasını ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelerine saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantileri talep ediyor.
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abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, güvenlik, görüşme

Kremlin: ABD’yle güvenlik görüşmelerini sürdürmenin anlamlı olup olmadığına yakında karar vereceğiz

14:10 11.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSERusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı
Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakereleri başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Kremlin yetkilileri, Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmelere devam etmenin bir anlamı olup olmadığına yakın zamanda karar vereceklerini belirtti. Söz konusu görüşmelerin Rusya-ABD temsilcileri arasında gerçekleştirilen ilk turu dün düzenlendi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya ve ABD temsilcileri arasında gerçekleştirilen güvenlik garantisi görüşmelerine ilişkin, “Görüşmelerin dünkü turu, tablonun ana hatlarını ortaya koydu, fakat resim tamamlanmış değil. Tablo yakın zamanda tamamlanmış olacak ve bundan sonra da hangi yöne gidildiğini, nasıl hareket edileceğini ve (görüşmelere devam etmenin) manasının olup olmayacağını anlayacağız” dedi.

‘Görüşmelerin sonsuz bir şekilde uzayıp gitmesi bize uygun değil’

Peskov, görüşmelerin sürüncemede kalmasının, uzlaşının sürekli olarak ertelenmesinin istedikleri bir şey olmadığını kaydetti fakat görüşmelerin tamamlanmasının gerektiği bir son tarih de belirlenmediğini söyledi.
Kremlin sözcüsü soru üstüne, “Görüşmelerin tamamlanması için son tarih yok. Kimse böyle bir tarih belirlemedi. sadece bu sürecin sonsuz bir şekilde uzayıp gitmesi Rusya için uygun değil" ifadelerini kullandı.

‘Şu anda iyimser olmak için bir gerekçe yok’

Peskov ayrıca, görüşmelerin sonuçlarından bahsetmek için erken olduğunu ancak şimdiye dek gelinen noktada görüşmelere dair iyimser olmak için bir gerekçe görmediklerini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:
“Görüşmelere başlanmış olması dahi pozitif bir değerlendirme yapılmasını hak ediyor. (Rusya’nın görüşmelerdeki müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey) Ryabkov görüşmelerde açık sözlü ve ciddi olduklarını söyleyerek pozitif bir değerlendirme yaptı.”

‘Görüşmelere başlanmış olması kendi başına tatmin edici değil, sonuç almak istiyoruz’

Bunun yanında Peskov, ‘görüşmelerin, bu sürecin yürütülmesi adına yapılmadığını, o nedenle bu sürecin başlamış olmasının kendi başına tatmin edici bir şey olmadığını’ belirtti ve önemli olanın alınacak sonuç olduğunu kaydetti:
“Önümüzde daha birkaç tur görüşme daha var, bu turlar, Amerikalılar ile hangi noktada bulunduğumuz ilişkin tablonun tamamını daha iyi görmemize izin verecek.”
Rusya’nın NATO’dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin Rus ve ABD temsilcileri tarafından gerçekleştirilmesine karar verilen güvenlik garantisi görüşmelerinin ilk turu dün Cenevre’de sekiz saat sürdü. Rusya, NATO’dan, ittifakın doğuya doğru genişlemeyi bırakmasını ve Ukrayna ile diğer komşu ülkelerine saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantileri talep ediyor.
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