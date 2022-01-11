https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1052601140.html

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 'tanımlanamayan' bir füze atışı yaptığını kaydetti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T02:06+0300

2022-01-11T02:06+0300

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savunma

kuzey kore

güney kore

japon denizi

balistik füze

füze denemesi

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Yonhap haber ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, 'tanımlanamayan' bir füzenin Japon Denizi istikametine fırlatıldığı belirtildi.NHK portalı ise, Japon hükümetine dayandırdığı haberinde bir tür 'balistik füze' atışı yapıldığını kaydetti.Öte yandan füze denemesi, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanarak, halihazırda hasar tespiti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Bu ayın başında Kuzey Kore, 700 kilometre yol kat eden ve hedefini başarıyla vuran bir hipersonik füze test ettiğini açıklamıştı.Dün ise ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220106/kuzey-kore-dogruladi-hipersonik-fuze-hedefi-basariyla-vurdu-1052456500.html

kuzey kore

güney kore

japon denizi

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kuzey kore, güney kore, japon denizi, balistik füze, füze denemesi