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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 'tanımlanamayan' bir füze atışı yaptığını kaydetti. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T02:06+0300
2022-01-11T02:09+0300
savunma
kuzey kore
güney kore
japon denizi
balistik füze
füze denemesi
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Yonhap haber ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, 'tanımlanamayan' bir füzenin Japon Denizi istikametine fırlatıldığı belirtildi.NHK portalı ise, Japon hükümetine dayandırdığı haberinde bir tür 'balistik füze' atışı yapıldığını kaydetti.Öte yandan füze denemesi, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanarak, halihazırda hasar tespiti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Bu ayın başında Kuzey Kore, 700 kilometre yol kat eden ve hedefini başarıyla vuran bir hipersonik füze test ettiğini açıklamıştı.Dün ise ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kuzey-kore-dogruladi-hipersonik-fuze-hedefi-basariyla-vurdu-1052456500.html
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, japon denizi, balistik füze, füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

02:06 11.01.2022 (güncellendi: 02:09 11.01.2022)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore füze denemesi
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 'tanımlanamayan' bir füze atışı yaptığını kaydetti.
Yonhap haber ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, 'tanımlanamayan' bir füzenin Japon Denizi istikametine fırlatıldığı belirtildi.
NHK portalı ise, Japon hükümetine dayandırdığı haberinde bir tür 'balistik füze' atışı yapıldığını kaydetti.
Öte yandan füze denemesi, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanarak, halihazırda hasar tespiti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bu ayın başında Kuzey Kore, 700 kilometre yol kat eden ve hedefini başarıyla vuran bir hipersonik füze test ettiğini açıklamıştı.
Dün ise ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.
Kuzey Kore- Hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu
6 Ocak, 09:59
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