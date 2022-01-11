Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Yonhap haber ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, 'tanımlanamayan' bir füzenin Japon Denizi istikametine fırlatıldığı belirtildi.NHK portalı ise, Japon hükümetine dayandırdığı haberinde bir tür 'balistik füze' atışı yapıldığını kaydetti.Öte yandan füze denemesi, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulanarak, halihazırda hasar tespiti yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Bu ayın başında Kuzey Kore, 700 kilometre yol kat eden ve hedefini başarıyla vuran bir hipersonik füze test ettiğini açıklamıştı.Dün ise ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.
Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 'tanımlanamayan' bir füze atışı yaptığını kaydetti.
Yonhap haber ajansının haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, 'tanımlanamayan' bir füzenin Japon Denizi istikametine fırlatıldığı belirtildi.
BREAKING: North Korea fired what may be a ballistic missile, the Japanese coast guard said, the second apparent launch in less than a week after leader Kim Jong Un urged the military to make more military advances https://t.co/PMC9I2BNaIpic.twitter.com/VCNg4RncEw