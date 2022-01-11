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Libya başkonsolosunun evi soyuldu
Libya başkonsolosunun evi soyuldu
İstanbul Sarıyer'de lüks bir siteye aile görünümü vererek giren 3 kişi, aralarında Libya başkonsolosunun evinin de bulunduğu iki daireden toplamda 800 bin... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:08+0300
2022-01-11T16:08+0300
yaşam
istanbul
libya
sarıyer
başkonsolos
hırsızlık
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan güvenlikli lüks sitede meydana gelen olayda site içindeki iki daire hırsızlar tarafından soyuldu. Biri Libya başkonsolosunun oturduğu daire olan iki evde bulunanlar durumu önce site yönetimine ardından polise haber verdiler.Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.Görüntülerde yanlarındaki 4-5 yaşlarında bir çocukla şüphe çekmeden içeri giren hırsızların, olayları gerçekleştirdikten sonra soğukkanlılıkla dışarı çıktıkları görüldü.Yapılan inceleme sonucu Libya başkonsolosunun oturduğu daireden 500 bin lira diğer daireden ise yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Bir eve yapılan baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada bir miktar altın ziynet eşyası ele geçirildi.Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden Ebru U.'nun daha önceden 44 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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istanbul, libya, sarıyer, başkonsolos, hırsızlık

Libya başkonsolosunun evi soyuldu

16:08 11.01.2022
© DHALibya başkonsolosunun evi soyuldu
Libya başkonsolosunun evi soyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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İstanbul Sarıyer'de lüks bir siteye aile görünümü vererek giren 3 kişi, aralarında Libya başkonsolosunun evinin de bulunduğu iki daireden toplamda 800 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliler polis tarafından yakalandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan güvenlikli lüks sitede meydana gelen olayda site içindeki iki daire hırsızlar tarafından soyuldu. Biri Libya başkonsolosunun oturduğu daire olan iki evde bulunanlar durumu önce site yönetimine ardından polise haber verdiler.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Görüntülerde yanlarındaki 4-5 yaşlarında bir çocukla şüphe çekmeden içeri giren hırsızların, olayları gerçekleştirdikten sonra soğukkanlılıkla dışarı çıktıkları görüldü.
Yapılan inceleme sonucu Libya başkonsolosunun oturduğu daireden 500 bin lira diğer daireden ise yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.

Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Bir eve yapılan baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada bir miktar altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden Ebru U.'nun daha önceden 44 kez, Ayşe Ç.'nin ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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