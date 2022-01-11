LPG Otogazın litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı

LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada "12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
EPGİS'den yapılan açıklamaya göre LPG Otogazda bu geceden geçerli olmak üzere 29 kuruş fiyat artışı gerçekleştirildi.
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada "12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 29 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.