https://tr.sputniknews.com/20220111/lpg-otogazin-litre-fiyatina-29-kurus-zam-yapildi--1052634194.html

LPG Otogazın litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı

LPG Otogazın litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre LPG Otogazda bu geceden geçerli olmak üzere 29 kuruş fiyat artışı gerçekleştirildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T20:24+0300

2022-01-11T20:24+0300

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zam

lpg

ekonomi

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada "12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zam, lpg, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)