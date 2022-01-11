https://tr.sputniknews.com/20220111/luks-cipiyle-kopegi-boyle-ezip-kacti-1052630194.html

Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi

Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi

İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:15+0300

2022-01-11T18:15+0300

2022-01-11T18:22+0300

türkiye

istanbul

köpek

başakşehir

yabancı

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İstanbul Başakşehir Bahçekent’te dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı.Serbest bırakıldı Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.

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istanbul, köpek, başakşehir, yabancı