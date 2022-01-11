Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/luks-cipiyle-kopegi-boyle-ezip-kacti-1052630194.html
Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi
Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:15+0300
2022-01-11T18:22+0300
türkiye
istanbul
köpek
başakşehir
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052630094_0:23:2001:1148_1920x0_80_0_0_9c59b54c06c82bf7dbd4ba5fbcec9bfd.jpg
İstanbul Başakşehir Bahçekent’te dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı.Serbest bırakıldı Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/evsiz-adam-dogum-gununu-kopeklerle-kutladi-1052561113.html
türkiye
istanbul
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052630094_218:0:1781:1172_1920x0_80_0_0_5e89cfe85609748e955bcf8a1b2fe744.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, köpek, başakşehir, yabancı

Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi

18:15 11.01.2022 (güncellendi: 18:22 11.01.2022)
© İHA / BATUHAN TOPRAKİstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu.
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK
Abone ol
İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef oldu.
İstanbul Başakşehir Bahçekent’te dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı.

Serbest bırakıldı

Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.
Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.
Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
YAŞAM
Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
Dün, 01:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:24Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu
18:23ABD'de 2 polis, soygun ihbarına gitmek yerine Pokemon Go oynadıkları için görevden alındı
18:15Yol kenarında oyun oynayan iki köpeğin üzerine araç sürüp ezdi
18:0519 yaşındaki Suriyeli genç, uykusunda bıçaklanarak öldürüldü
18:05Mansur Yavaş: Enes'lerimizi kaybetmeyelim, çok üzgünüm Enes
18:05Kadınların gündemi ‘ped zammı’: ‘Kamusal alanda ücretsiz erişmeyi talep ediyoruz’
18:04Taliban, 'hükümeti eleştirdiği için' tutukladığı profesörü serbest bıraktı
17:58Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor
17:57Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip
17:50Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti
17:48Tarkan’dan Enes Kara mesajı: Asli görevimiz çocukları korumaktır
17:46Rus Dışişleri: Rusya’nın Kazakistan’ı işgal ettiği yönündeki iddialar saçmalık
17:37Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı
17:35Ahmet Çebi: Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri şart
17:31Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
17:26Yoksul göçmen aileden gelen Binance'in kurucusu, dünyanın en zenginleri arasına katıldı
17:26Rusya'da yeni bir mineral keşfedildi
17:17Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı
17:08Ali Koç: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz
17:08Dişi yunusların cinsel haz almaya yarayan klitorise sahip olduğu ortaya çıktı