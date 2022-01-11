https://tr.sputniknews.com/20220111/macron-le-pen-dongusunu-kiracak-aday-pesindeki-fransanin-ilk-kadin-cumhurbaskani-pecresse-olabilir-1052610811.html

Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir

Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir

Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Fransa'da koltuğun neoliberal sahibi Emmanuel Macron ile aşırı sağcı kadın lider Marine Le Pen arasındaki... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T11:54+0300

2022-01-11T11:54+0300

2022-01-11T12:11+0300

dünya

fransa

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Anketlerin nisandaki seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenebileceğine işaret ettiği Cumhuriyetçiler'in adayı Valerie Pecresse (54), bunu başarırsa, aynı zamanda Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Reuters, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde yüksek eğitim bakanlığı, bütçe bakanlığı, hükümet sözcülüğü yapan Pecresse ile çerçeveli film posterleriyle dekore edilmiş ofisinde görüştü.15 yıl önce yüksek eğitim reformlarına karşı öğrencilerin isyanını uzlaşma siyaseti ve reformcu hırsın karışımıyla bastırdığını, bu yöntemin şimdi kendisini Fransa cumhurbaşkanlığına taşıyacağına inandığını anlatan Pecresse, sosyal ve mali muhafazakar görüşlerini yansıtan şekilde Fransa'nın karşı karşıya olduğu sıkıntıları şöyle sıraladı: 'Ulusal sınır kontrolü zaafları, şehir gettolarındaki şiddet ve büyüyen borç yığını'.Geçen hafta 'devletin otoriteyi kaybettiği ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü sorunlu mahalleleri temizlemek için hortumu çıkaracağından' söz eden muhafazakar kadın aday, bu kez de "Hem sokaklarımızda hem de ulusal hesaplarımızda düzeni yeniden sağlamamız gerekiyor" dedi.Macron'u 'pandemide devlet kasasına delik açmakla' eleştiren Pecresse, neoliberal liderin tutamadığı iki sözünü, Fransa'nın cömert emeklilik sisteminde reform yapıp şişirilmiş kamu maaş faturasını kısmayı kendisinin gerçekleştireceğini söyledi. Tarzını 'üçte iki Angela Merkel, üçte bir Margaret Thatcher' diye niteleyen Pecresse, bir tutam Thatcher'ın, Demir Lady lakaplı Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı'nın 1980'deki bir konuşmasında neoliberal reformlarından geri adım atmayacağına dair "Ben dönmem" sözünden kaynaklandığını belirtti. "Ben danışan, karar veren ve eyleme geçen bir kadınım" dedi.Aynı zamanda 2015'ten beri Paris merkezli Île-de-France'ın Bölge Konseyi Başkanı olan Pecresse, kendi merkez ofisinde yüzlerce işten çıkarma karşılığı liselerde personel istihdamı açma, devlet harcamalarının azalması, özel sektör yatırımlarının artması gibi icraatlarını anlattı. Kendisine 'sarışın' lakabını takan karşıtlarının bunun bedelini ödediğini dile getiren kadın aday, Fransa'nın kadın cumhurbaşkanına hazır olup olmadığı sorulduğunda, "Bir kadına güvenmek konusunda en çekingen kişiler olabilirler, ama sağdaki seçmenler hazır olduklarını gösterdi" karşılığını verdi. Kökenleri modern Fransa'nın kurucusu Charles de Gaulle'e uzanan Cumhuriyetçiler partisi, Macron'un 2017'de siyasi manzarayı yeniden çizmesi sonrası, merkez sağ ve koyu muhafazakar tabanını biraraya getirmekte zorlanıyor. Cumhuriyetçiler'in önde gelen milletvekillerinden Guillaume Peltier'nin pazar günü aşırı sağcı polemikçi Eric Zemmour'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasına geçmesi, Pecresse'in iç çekişme içindeki partiyi birarada tutmakla ilgili karşı karşıya olduğu zorlukları gündeme getirdi. Anketlere göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron'un rakibi olmak için geleneksel aşırı sağın kadın lideri Le Pen ile başa baş yarış içinde bulunan Pecresse, Zemmour'un yakın takibinde. Anketler, ikinci tura kalan ikinci aday olmayı başarması durumunda Pecresse'in Macron için en tehlikeli rakip olacağını öngörüyor.İslam karşıtlığıyla öne çıkan Le Pen ve Zemmour'la aşık atmak için göçmenler ve kimlik konusunda dilini sertleştiren Pecresse'in vaatleri arasında Fransa'da doğanlar için otomatik Fransız vatandaşlığı hakkını sona erdirmek ve polisin kontrolü kaybettiği yerlerde yargının vereceği cezaları ağırlaştırmak da var.Kadın adayın ofisindeki masada, 2020'de ifade özgürlüğü konulu derste Muhammed peygamberin karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle Paris'in bir banliyösünde Çeçen bir genç tarafından kafası kesilen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin fotoğrafı duruyor.Nisandaki seçimi kazanması halinde öğretmenin portresinin kendisiyle birlikte Elysee Sarayı'na gideceğini söyleyen Pecresse, "Değerlerimize saygıdan taviz vermemeliyiz. Kamusal alanda hukuk inançtan önce gelir. Herkes için aynı haklar, aynı görevler" vurgusunu yaptı.

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