Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/macron-le-pen-dongusunu-kiracak-aday-pesindeki-fransanin-ilk-kadin-cumhurbaskani-pecresse-olabilir-1052610811.html
Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir
Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir
Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Fransa'da koltuğun neoliberal sahibi Emmanuel Macron ile aşırı sağcı kadın lider Marine Le Pen arasındaki... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:54+0300
2022-01-11T12:11+0300
dünya
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052610956_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_263cd53c9a44fb8c5683869bfff3966e.jpg
Anketlerin nisandaki seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenebileceğine işaret ettiği Cumhuriyetçiler'in adayı Valerie Pecresse (54), bunu başarırsa, aynı zamanda Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Reuters, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde yüksek eğitim bakanlığı, bütçe bakanlığı, hükümet sözcülüğü yapan Pecresse ile çerçeveli film posterleriyle dekore edilmiş ofisinde görüştü.15 yıl önce yüksek eğitim reformlarına karşı öğrencilerin isyanını uzlaşma siyaseti ve reformcu hırsın karışımıyla bastırdığını, bu yöntemin şimdi kendisini Fransa cumhurbaşkanlığına taşıyacağına inandığını anlatan Pecresse, sosyal ve mali muhafazakar görüşlerini yansıtan şekilde Fransa'nın karşı karşıya olduğu sıkıntıları şöyle sıraladı: 'Ulusal sınır kontrolü zaafları, şehir gettolarındaki şiddet ve büyüyen borç yığını'.Geçen hafta 'devletin otoriteyi kaybettiği ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü sorunlu mahalleleri temizlemek için hortumu çıkaracağından' söz eden muhafazakar kadın aday, bu kez de "Hem sokaklarımızda hem de ulusal hesaplarımızda düzeni yeniden sağlamamız gerekiyor" dedi.Macron'u 'pandemide devlet kasasına delik açmakla' eleştiren Pecresse, neoliberal liderin tutamadığı iki sözünü, Fransa'nın cömert emeklilik sisteminde reform yapıp şişirilmiş kamu maaş faturasını kısmayı kendisinin gerçekleştireceğini söyledi. Tarzını 'üçte iki Angela Merkel, üçte bir Margaret Thatcher' diye niteleyen Pecresse, bir tutam Thatcher'ın, Demir Lady lakaplı Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı'nın 1980'deki bir konuşmasında neoliberal reformlarından geri adım atmayacağına dair "Ben dönmem" sözünden kaynaklandığını belirtti. "Ben danışan, karar veren ve eyleme geçen bir kadınım" dedi.Aynı zamanda 2015'ten beri Paris merkezli Île-de-France'ın Bölge Konseyi Başkanı olan Pecresse, kendi merkez ofisinde yüzlerce işten çıkarma karşılığı liselerde personel istihdamı açma, devlet harcamalarının azalması, özel sektör yatırımlarının artması gibi icraatlarını anlattı. Kendisine 'sarışın' lakabını takan karşıtlarının bunun bedelini ödediğini dile getiren kadın aday, Fransa'nın kadın cumhurbaşkanına hazır olup olmadığı sorulduğunda, "Bir kadına güvenmek konusunda en çekingen kişiler olabilirler, ama sağdaki seçmenler hazır olduklarını gösterdi" karşılığını verdi. Kökenleri modern Fransa'nın kurucusu Charles de Gaulle'e uzanan Cumhuriyetçiler partisi, Macron'un 2017'de siyasi manzarayı yeniden çizmesi sonrası, merkez sağ ve koyu muhafazakar tabanını biraraya getirmekte zorlanıyor. Cumhuriyetçiler'in önde gelen milletvekillerinden Guillaume Peltier'nin pazar günü aşırı sağcı polemikçi Eric Zemmour'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasına geçmesi, Pecresse'in iç çekişme içindeki partiyi birarada tutmakla ilgili karşı karşıya olduğu zorlukları gündeme getirdi. Anketlere göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron'un rakibi olmak için geleneksel aşırı sağın kadın lideri Le Pen ile başa baş yarış içinde bulunan Pecresse, Zemmour'un yakın takibinde. Anketler, ikinci tura kalan ikinci aday olmayı başarması durumunda Pecresse'in Macron için en tehlikeli rakip olacağını öngörüyor.İslam karşıtlığıyla öne çıkan Le Pen ve Zemmour'la aşık atmak için göçmenler ve kimlik konusunda dilini sertleştiren Pecresse'in vaatleri arasında Fransa'da doğanlar için otomatik Fransız vatandaşlığı hakkını sona erdirmek ve polisin kontrolü kaybettiği yerlerde yargının vereceği cezaları ağırlaştırmak da var.Kadın adayın ofisindeki masada, 2020'de ifade özgürlüğü konulu derste Muhammed peygamberin karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle Paris'in bir banliyösünde Çeçen bir genç tarafından kafası kesilen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin fotoğrafı duruyor.Nisandaki seçimi kazanması halinde öğretmenin portresinin kendisiyle birlikte Elysee Sarayı'na gideceğini söyleyen Pecresse, "Değerlerimize saygıdan taviz vermemeliyiz. Kamusal alanda hukuk inançtan önce gelir. Herkes için aynı haklar, aynı görevler" vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/fransa-cumhurbaskani-macron-sokaktaki-polis-sayisini-ikiye-katlamak-istedigini-acikladi-1052587222.html
https://tr.sputniknews.com/20210628/fransa-cumhurbaskanligi-secimlerine-bir-yil-kala-hem-macron-hem-de-le-pen-bolgesel-secimlerde-1044835307.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052610956_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c4bef41f67e4cb4934d6ed467722ae4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa

Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir

11:54 11.01.2022 (güncellendi: 12:11 11.01.2022)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERValerie Pecresse
Valerie Pecresse - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Abone ol
Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Fransa'da koltuğun neoliberal sahibi Emmanuel Macron ile aşırı sağcı kadın lider Marine Le Pen arasındaki rekabet döngüsünü kırabilecek yeni isimler gündeme geliyor. Bu kez dikkatler, geçen ay merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'in kurultayında cumhurbaşkanı adayı seçilen Valerie Pecresse'e çevrildi.
Anketlerin nisandaki seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenebileceğine işaret ettiği Cumhuriyetçiler'in adayı Valerie Pecresse (54), bunu başarırsa, aynı zamanda Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.
Reuters, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde yüksek eğitim bakanlığı, bütçe bakanlığı, hükümet sözcülüğü yapan Pecresse ile çerçeveli film posterleriyle dekore edilmiş ofisinde görüştü.
15 yıl önce yüksek eğitim reformlarına karşı öğrencilerin isyanını uzlaşma siyaseti ve reformcu hırsın karışımıyla bastırdığını, bu yöntemin şimdi kendisini Fransa cumhurbaşkanlığına taşıyacağına inandığını anlatan Pecresse, sosyal ve mali muhafazakar görüşlerini yansıtan şekilde Fransa'nın karşı karşıya olduğu sıkıntıları şöyle sıraladı: 'Ulusal sınır kontrolü zaafları, şehir gettolarındaki şiddet ve büyüyen borç yığını'.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
Dün, 18:44
Geçen hafta 'devletin otoriteyi kaybettiği ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü sorunlu mahalleleri temizlemek için hortumu çıkaracağından' söz eden muhafazakar kadın aday, bu kez de "Hem sokaklarımızda hem de ulusal hesaplarımızda düzeni yeniden sağlamamız gerekiyor" dedi.
Macron'u 'pandemide devlet kasasına delik açmakla' eleştiren Pecresse, neoliberal liderin tutamadığı iki sözünü, Fransa'nın cömert emeklilik sisteminde reform yapıp şişirilmiş kamu maaş faturasını kısmayı kendisinin gerçekleştireceğini söyledi.
Marine Le Pen ve Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2021
DÜNYA
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 ay kala hem Macron hem Le Pen, bölgesel seçimlerde hezimete uğradı
28 Haziran 2021, 14:28
Tarzını 'üçte iki Angela Merkel, üçte bir Margaret Thatcher' diye niteleyen Pecresse, bir tutam Thatcher'ın, Demir Lady lakaplı Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı'nın 1980'deki bir konuşmasında neoliberal reformlarından geri adım atmayacağına dair "Ben dönmem" sözünden kaynaklandığını belirtti. "Ben danışan, karar veren ve eyleme geçen bir kadınım" dedi.
Aynı zamanda 2015'ten beri Paris merkezli Île-de-France'ın Bölge Konseyi Başkanı olan Pecresse, kendi merkez ofisinde yüzlerce işten çıkarma karşılığı liselerde personel istihdamı açma, devlet harcamalarının azalması, özel sektör yatırımlarının artması gibi icraatlarını anlattı.
Kendisine 'sarışın' lakabını takan karşıtlarının bunun bedelini ödediğini dile getiren kadın aday, Fransa'nın kadın cumhurbaşkanına hazır olup olmadığı sorulduğunda, "Bir kadına güvenmek konusunda en çekingen kişiler olabilirler, ama sağdaki seçmenler hazır olduklarını gösterdi" karşılığını verdi.
Kökenleri modern Fransa'nın kurucusu Charles de Gaulle'e uzanan Cumhuriyetçiler partisi, Macron'un 2017'de siyasi manzarayı yeniden çizmesi sonrası, merkez sağ ve koyu muhafazakar tabanını biraraya getirmekte zorlanıyor.
Cumhuriyetçiler'in önde gelen milletvekillerinden Guillaume Peltier'nin pazar günü aşırı sağcı polemikçi Eric Zemmour'un cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasına geçmesi, Pecresse'in iç çekişme içindeki partiyi birarada tutmakla ilgili karşı karşıya olduğu zorlukları gündeme getirdi.
Anketlere göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron'un rakibi olmak için geleneksel aşırı sağın kadın lideri Le Pen ile başa baş yarış içinde bulunan Pecresse, Zemmour'un yakın takibinde. Anketler, ikinci tura kalan ikinci aday olmayı başarması durumunda Pecresse'in Macron için en tehlikeli rakip olacağını öngörüyor.
İslam karşıtlığıyla öne çıkan Le Pen ve Zemmour'la aşık atmak için göçmenler ve kimlik konusunda dilini sertleştiren Pecresse'in vaatleri arasında Fransa'da doğanlar için otomatik Fransız vatandaşlığı hakkını sona erdirmek ve polisin kontrolü kaybettiği yerlerde yargının vereceği cezaları ağırlaştırmak da var.
Kadın adayın ofisindeki masada, 2020'de ifade özgürlüğü konulu derste Muhammed peygamberin karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle Paris'in bir banliyösünde Çeçen bir genç tarafından kafası kesilen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin fotoğrafı duruyor.
Nisandaki seçimi kazanması halinde öğretmenin portresinin kendisiyle birlikte Elysee Sarayı'na gideceğini söyleyen Pecresse, "Değerlerimize saygıdan taviz vermemeliyiz. Kamusal alanda hukuk inançtan önce gelir. Herkes için aynı haklar, aynı görevler" vurgusunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:10Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya'dan Exxen'de yeni proje
12:10Alçı: Nişanyan’ın sonradan çıkan infaz yasası nedeniyle, Türkiye'ye gelirse yatacağı bir ceza yokmuş
12:07Fatih Altaylı: Ben inatçıyımdır, kızarım, söylenirim, küfrederim hatta ama kolay kolay pes etmem
12:03İçişleri Bakanı Soylu: TBMM’ye girmekle ‘terörist’ sıfatınız kaybolmaz
11:57Tesla'dan sürücüsüz araç hizmetine 2 bin dolarlık zam
11:54Macron-Le Pen döngüsünü kıracak aday peşindeki Fransa'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Pecresse olabilir
11:45Getir yeni yatırım turunda: Hedef 12 milyar dolarlık değerleme
11:39Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz
11:39'Kolpaçino' kumarhanesine baskın: 110 bin lira idari para cezası kesildi
11:33Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil
11:30Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
11:11Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
11:02TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
10:59Bakan Yanık’tan ‘ped fiyatı’ açıklaması: Çalışma yapabiliriz
10:53Bahçeli: HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz
10:52Şair Maya Angelou, ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyah kadın oldu
10:51Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi
10:45Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira
10:43Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
10:38HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi