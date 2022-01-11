Mansur Yavaş: En kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteğine' başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yeni bir çalışmaya başlayacağını duyurdu. Daha önce Ankaralı çiftçilere fide desteği, sözleşmeli üreticilik gibi destekler sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Mansur Yavaş "Türkiye’nin en kapsamlı ‘çiftçilere mazot desteğine’ başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
ABB Başkanı Yavaş, yeni çalışmalarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yavaş "Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteğine' başlıyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yeni bir çalışmaya başlayacağını duyurdu. Daha önce Ankaralı çiftçilere fide desteği, sözleşmeli üreticilik gibi destekler sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Mansur Yavaş "Türkiye’nin en kapsamlı ‘çiftçilere mazot desteğine’ başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı “Çiftçilere Mazot Desteğine” başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.