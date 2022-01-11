Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/meksika-devlet-baskani-lopez-obrador-ikinci-kez-kovid-19a-yakalandi-1052602049.html
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T03:51+0300
2022-01-11T03:51+0300
dünya
meksika
andres manuel lopez obrador
kovid-19
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/22/1040712295_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_8c062fa380ce1a77657e806287b93ef1.jpg
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ikinci defa Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, "Kovid-19'a yakalandığımı, belirtiler hafif olsa da karantinada kalacağımı ve iyileşene kadar yalnızca ofis işleri yapıp sanal yolla iletişim kuracağımı bildiririm" ifadelerini kullandı.Lopez Obrador, karantina boyunca basın toplantılarına ve diğer etkinliklere kendisi yerine İçişleri Bakanı Adan Augusto'nun katılacağı bilgisini paylaştı.68 yaşındaki Devlet Başkanı, 25 Ocak 2021'de de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmişti.Meksika Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 599 yeni vaka tespit edildi.Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke' konumunda bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/meksikada-ilk-flurona-vakalari--1052566519.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/22/1040712295_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2e351580371467848d40858f66e1db61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, andres manuel lopez obrador, kovid-19, koronavirüs testi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

03:51 11.01.2022
© REUTERS / Luis CortesMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Luis Cortes
Abone ol
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ikinci defa Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, "Kovid-19'a yakalandığımı, belirtiler hafif olsa da karantinada kalacağımı ve iyileşene kadar yalnızca ofis işleri yapıp sanal yolla iletişim kuracağımı bildiririm" ifadelerini kullandı.
Lopez Obrador, karantina boyunca basın toplantılarına ve diğer etkinliklere kendisi yerine İçişleri Bakanı Adan Augusto'nun katılacağı bilgisini paylaştı.
68 yaşındaki Devlet Başkanı, 25 Ocak 2021'de de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmişti.
Meksika Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 599 yeni vaka tespit edildi.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke' konumunda bulunuyor.
Meksika- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Meksika’da ilk 'flurona' vakaları
Dün, 09:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:00Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik
03:51Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
03:32ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
03:10AB: Sputnik V onaylandıktan sonra sınırlarımızın Ruslara açılmasını umuyoruz
03:06ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
03:06Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
02:53CNN: Biden, aralık sonunda Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardımı gizlice onayladı
02:18İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm
02:06Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
01:52Mansur Yavaş: En kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteğine' başlıyoruz
01:38Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
01:35Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı: 'Sizin gölgeniz bize yeter'
01:23TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
01:13İsrail Başbakanı Bennett: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz
01:02Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık
00:59Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek
00:55Tıp öğrencisi Enes, cemaat yurtdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar etti
00:54Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
00:45ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
00:43Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi komisyondan geçti