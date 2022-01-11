https://tr.sputniknews.com/20220111/meksika-devlet-baskani-lopez-obrador-ikinci-kez-kovid-19a-yakalandi-1052602049.html

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T03:51+0300

2022-01-11T03:51+0300

2022-01-11T03:51+0300

dünya

meksika

andres manuel lopez obrador

kovid-19

koronavirüs testi

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ikinci defa Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, "Kovid-19'a yakalandığımı, belirtiler hafif olsa da karantinada kalacağımı ve iyileşene kadar yalnızca ofis işleri yapıp sanal yolla iletişim kuracağımı bildiririm" ifadelerini kullandı.Lopez Obrador, karantina boyunca basın toplantılarına ve diğer etkinliklere kendisi yerine İçişleri Bakanı Adan Augusto'nun katılacağı bilgisini paylaştı.68 yaşındaki Devlet Başkanı, 25 Ocak 2021'de de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmişti.Meksika Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 599 yeni vaka tespit edildi.Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke' konumunda bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220110/meksikada-ilk-flurona-vakalari--1052566519.html

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meksika, andres manuel lopez obrador, kovid-19, koronavirüs testi