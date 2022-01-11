https://tr.sputniknews.com/20220111/meteorolojiden-2-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1052635005.html

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında, yarın öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

konya

isparta

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

türkiye

konya

isparta

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konya, isparta, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji