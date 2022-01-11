Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220111/mhp-kampa-giriyor-1052604486.html
MHP kampa giriyor
MHP kampa giriyor
MHP, ülke gündemi ve partinin gelecek adımlarını ele almak üzere 4-6 Şubat'ta, Kızılcahamam'da kampa giriyor. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T08:05+0300
2022-01-11T08:05+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050616365_0:7:1201:682_1920x0_80_0_0_f5c49e513960f99b29d2e02ce8a2642c.jpg
Milliyet'in haberine göre, TBMM gündemindeki yasama faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı kampta, Bahçeli, yoğun geçen Meclis faaliyetlerine milletvekillerinin tam katılımını isteyecek.Gündem başlıklarından biri de 2023 seçimine giden süreç olacak. MHP Genel Merkezi'nin teşkilatlar bazında yaptığı çalışmalarla birlikte atılacak adımlara ilişkin programlar belirlenecek.Toplantılarda ekonomi, iç ve dış politika konuları başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde istişare yapılacak. Özellikle ekonomideki gidişat konusunda Cumhur İttifakı'nın attığı adımların sahada vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret edilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050616365_32:0:1159:845_1920x0_80_0_0_48e4cf700e17a17f4a830878a01d383e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli

MHP kampa giriyor

08:05 11.01.2022
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
MHP, ülke gündemi ve partinin gelecek adımlarını ele almak üzere 4-6 Şubat'ta, Kızılcahamam'da kampa giriyor.
Milliyet'in haberine göre, TBMM gündemindeki yasama faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı kampta, Bahçeli, yoğun geçen Meclis faaliyetlerine milletvekillerinin tam katılımını isteyecek.
Gündem başlıklarından biri de 2023 seçimine giden süreç olacak. MHP Genel Merkezi'nin teşkilatlar bazında yaptığı çalışmalarla birlikte atılacak adımlara ilişkin programlar belirlenecek.
Toplantılarda ekonomi, iç ve dış politika konuları başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde istişare yapılacak. Özellikle ekonomideki gidişat konusunda Cumhur İttifakı'nın attığı adımların sahada vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce