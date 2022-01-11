https://tr.sputniknews.com/20220111/mhp-kampa-giriyor-1052604486.html

MHP kampa giriyor

MHP kampa giriyor

MHP, ülke gündemi ve partinin gelecek adımlarını ele almak üzere 4-6 Şubat'ta, Kızılcahamam'da kampa giriyor. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T08:05+0300

2022-01-11T08:05+0300

2022-01-11T08:05+0300

politika

mhp

devlet bahçeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050616365_0:7:1201:682_1920x0_80_0_0_f5c49e513960f99b29d2e02ce8a2642c.jpg

Milliyet'in haberine göre, TBMM gündemindeki yasama faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı kampta, Bahçeli, yoğun geçen Meclis faaliyetlerine milletvekillerinin tam katılımını isteyecek.Gündem başlıklarından biri de 2023 seçimine giden süreç olacak. MHP Genel Merkezi'nin teşkilatlar bazında yaptığı çalışmalarla birlikte atılacak adımlara ilişkin programlar belirlenecek.Toplantılarda ekonomi, iç ve dış politika konuları başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde istişare yapılacak. Özellikle ekonomideki gidişat konusunda Cumhur İttifakı'nın attığı adımların sahada vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret edilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mhp, devlet bahçeli