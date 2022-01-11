https://tr.sputniknews.com/20220111/moskovada-soforsuz-taksiler-subatta-faaliyete-girecek-1052639795.html

Moskova’da şöförsüz taksiler şubatta faaliyete girecek

Moskova’da şöförsüz taksiler şubatta faaliyete girecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da şubat ayında deneysel yasal bir süreç kapsamında şoförsüz taksilerin faaliyete gireceği belirtildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:23+0300

2022-01-11T23:23+0300

2022-01-11T23:24+0300

yaşam

moskova

yandex

şoförsüz taksi

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Vedomosti’nin hükümetten farklı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, insansız taksilerin faaliyete geçirileceği deneysel yasal uygulama süreci ile ilgili kurumlar arası fikir ayrılıkları giderildi.Konuyla ilgili projenin ocak ayında hükümet tarafından yayınlanması bekleniyor. Yandex Sözcüsü Yuliya Şveyko, “Bu servisi, yılın başında yasal izni aldıktan sonra faaliyete geçirmeyi umuyoruz” dedi.Yandex sistemle ilgili başvuruyu 2021 yılında yapmıştı. Bu çerevede hükümet tarafından bir kararname ve insansız taksilerin kullanıma geçirilmesi yönünde bir program geliştirilmişti.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın basın dairesinden bir temsilci, konuyla ilgili tüm tartışmalı meselelerin çözüme kavuşturulduğunu söyledi.Deneysel süreçle ilgili denetimler Rusya İçişleri Bakanlığı, bölge yönetimleri ve Rusya Ulaşım Denetim Ajansı (Rostransnadzor) tarafından yürütülecek.Bu yasal deneysel sürecin öznesi Yandex.İspıtaniya (Yandex.Deneyler) şirketi Moskova’daki insansız taksilerin gerçekleştirdiği yolculuklar hakkında devlet sistemine bilgi aktaracak, araçlarda bulunacak test sürücülerinin de alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığını kontrol edecek, bu taksilerle gerçekleştirilen idari kural ihlalleri hakkında rapor verecek.Taksiler Yandex Go uygulaması üzerinden çağrılabilecek. Şeyko’ya göre fiyatlar sıradan taksilerle olan yolculuklarla benzer düzeyde olacak. Öncelikle aşamalı olarak test sürecinde yer almak için başvuruda bulunan kişilerin bu hizmetten yararlanmasına olanak verilecek.Proje kapsamında ilk taksiler Moskova’daki yalnızca 18 cadde üzerinde hareket edecek. Aynı zamanda Skolkov, İnnopolis ve Krasnodar bölgesindeki Sirius merkezinde de bu taksiler görülecek.Yandex insansız taksilerle testlerine 2018’de teknoloji kenti İnnopolis’te başlamıştı. 3 yıl içinde 20 binden fazla yolculuk yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/yandex-ve-rusya-postasi-robotlarla-yemek-sevkiyatinda-is-birligi-yapmaya-basladi-1050162087.html

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moskova, yandex, şoförsüz taksi