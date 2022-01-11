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https://tr.sputniknews.com/20220111/new-yorkta-yasayan-adam-trumpi-odurmek-istemekle-suclandi-oldurmek-icin-her-seyi-yapacagim-1052622446.html
New York'ta yaşayan adam, Trump'ı öldürmek istemekle suçlandı: 'Her şeyi yapacağım'
New York'ta yaşayan adam, Trump'ı öldürmek istemekle suçlandı: 'Her şeyi yapacağım'
ABD New York'ta yaşayan bir adam, Adolf Hitler'e benzettiği eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 'öldürmeyi istemekle' suçlanıyor. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:18+0300
2022-01-11T15:30+0300
dünya
abd
donald trump
tehdit
ölüm
suikast
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New York'a bağlı Rockaway Beach'te yaşayan 72 yaşındaki Thomas Welnicki, kendisi hakkında yapılan bir şikayete göre, Temmuz 2020'de ABD Capitol polisine verdiği ifadede Donald Trump'ı 'öldürmekle ilgilendiğini' söyledi. Bir sonraki yıl da ABD Gizli Servisi'ne aynı şeyleri söyleyen Welnicki, Trump'ı öldürmek, kaçırmak ve ona zarar vermekle tehdit etmekle suçlandı.Welnicki'nin avukatlığını üstlenen, Brooklyn'deki federal savunma bürosundan Deirdre von Dornum, "Bay Welnicki kimseye zarar vermek istemedi. Eski Başkan Trump'ın falliyetlerinde, demokrasiye yönelik tehdit olarak gördükleri karşısında ne kadar perişan olduğunu ifade ediyordu" ifadelerini kullandı. Welnicki, Trump'ı öldürmek, kaçırmak ve ona zarar vermekle tehdit etmekle suçlanıyor.Trump'ın avukatları ve sözcüleri ise, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.Brooklyn federal mahkemesine yapılan şikayette Trump 'Birey-1' olarak nitelendirildi ve 'Birey-1"in 20 Ocak 2017'den 20 Ocak 2021'e kadar başkan olduğu' not edildi. Şikayet dosyasında, Welnicki'nin polise Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi ve görevden ayrılmayı reddetmesi halinde 'silah edineceğini' ve 'onu devireceğini' söylediği ve Gizli Servis'e bıraktığı bir sesli mesajda ise 'Trump'ı öldürmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söylediği iddia edildi.'Yarın Georgia'da olacak, belki o zaman'Welnicki'nin, "Evet bu bir tehdit, gelin tutuklayın beni. Trump'ı ve 12 maymununu öldürmek için her şeyi yapacağım. Manhattan'da yapma şansım olsaydı çok iyi olurdu. Yarın Georgia'da olacak, belki o zaman" dediği ifade edildi.Welnicki'nin bahsettiği '12 maymunun' ise, Trump'ı desteklediğine inandığı isimsiz Kongre üyeleri olduğu iddia edildi. Şikayete göre, sesli mesaj 4 Ocak 2021'de veya bu tarihe yakın bir zamanda kaydedildi.Trump, 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada seçim sahtekarlığından bahsetmiş, 6 Ocak'taki konuşmasında ise destekçilerinden seçimler konusunda 'cehennem gibi savaşmalarını' istemişti. Şikayette ayrıca, Welnicki'nin tehditlerinin 2021 sonbaharında da devam ettiği, Trump'ı Adolf Hitler'e benzetip Trump'ın çocuklarına atıfta bulunduğu belirtildi.Daha önce de, Haziran 2016'da Las Vegas'ta polisin silahını çalmaya çalıştığı için gözaltına alınan biri, Trump'ı öldürmek istediğini söylemişti.
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abd, donald trump, tehdit, ölüm, suikast

New York'ta yaşayan adam, Trump'ı öldürmek istemekle suçlandı: 'Her şeyi yapacağım'

15:18 11.01.2022 (güncellendi: 15:30 11.01.2022)
© REUTERS / RACHEL MUMMEYDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / RACHEL MUMMEY
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ABD New York'ta yaşayan bir adam, Adolf Hitler'e benzettiği eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 'öldürmeyi istemekle' suçlanıyor.
New York'a bağlı Rockaway Beach'te yaşayan 72 yaşındaki Thomas Welnicki, kendisi hakkında yapılan bir şikayete göre, Temmuz 2020'de ABD Capitol polisine verdiği ifadede Donald Trump'ı 'öldürmekle ilgilendiğini' söyledi.
Bir sonraki yıl da ABD Gizli Servisi'ne aynı şeyleri söyleyen Welnicki, Trump'ı öldürmek, kaçırmak ve ona zarar vermekle tehdit etmekle suçlandı.
Welnicki'nin avukatlığını üstlenen, Brooklyn'deki federal savunma bürosundan Deirdre von Dornum, "Bay Welnicki kimseye zarar vermek istemedi. Eski Başkan Trump'ın falliyetlerinde, demokrasiye yönelik tehdit olarak gördükleri karşısında ne kadar perişan olduğunu ifade ediyordu" ifadelerini kullandı.
Welnicki, Trump'ı öldürmek, kaçırmak ve ona zarar vermekle tehdit etmekle suçlanıyor.
Trump'ın avukatları ve sözcüleri ise, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.
Brooklyn federal mahkemesine yapılan şikayette Trump 'Birey-1' olarak nitelendirildi ve 'Birey-1"in 20 Ocak 2017'den 20 Ocak 2021'e kadar başkan olduğu' not edildi.
Şikayet dosyasında, Welnicki'nin polise Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi ve görevden ayrılmayı reddetmesi halinde 'silah edineceğini' ve 'onu devireceğini' söylediği ve Gizli Servis'e bıraktığı bir sesli mesajda ise 'Trump'ı öldürmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söylediği iddia edildi.

'Yarın Georgia'da olacak, belki o zaman'

Welnicki'nin, "Evet bu bir tehdit, gelin tutuklayın beni. Trump'ı ve 12 maymununu öldürmek için her şeyi yapacağım. Manhattan'da yapma şansım olsaydı çok iyi olurdu. Yarın Georgia'da olacak, belki o zaman" dediği ifade edildi.
Welnicki'nin bahsettiği '12 maymunun' ise, Trump'ı desteklediğine inandığı isimsiz Kongre üyeleri olduğu iddia edildi. Şikayete göre, sesli mesaj 4 Ocak 2021'de veya bu tarihe yakın bir zamanda kaydedildi.
Trump, 4 Ocak'ta yaptığı konuşmada seçim sahtekarlığından bahsetmiş, 6 Ocak'taki konuşmasında ise destekçilerinden seçimler konusunda 'cehennem gibi savaşmalarını' istemişti.
Şikayette ayrıca, Welnicki'nin tehditlerinin 2021 sonbaharında da devam ettiği, Trump'ı Adolf Hitler'e benzetip Trump'ın çocuklarına atıfta bulunduğu belirtildi.
Daha önce de, Haziran 2016'da Las Vegas'ta polisin silahını çalmaya çalıştığı için gözaltına alınan biri, Trump'ı öldürmek istediğini söylemişti.
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