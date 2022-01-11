https://tr.sputniknews.com/20220111/ogrencisinin-kulagini-ceken-ogretmene-hapis-talebi-1052606564.html

Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi

Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi

Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:58+0300

2022-01-11T09:58+0300

2022-01-11T09:58+0300

türkiye

okul

öğretmen

kulak

ceza

öğrenci

şiddet

hapis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052606503_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_af7317d756cc1d9f4d48d1afa9f2a6d7.jpg

İstanbul Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021'de Zühtü Şenyuva İlkokulu'nda meydana gelen olay anlatıldı.İddianamede mağdur çocuk Sercan B.'nin ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır'ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır'ın öğrenci Sercan B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır'ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220109/lise-ogrencisine-ogretmen-siddeti-goruntulendi-valilik-yasal-islem-baslatti-1052558167.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okul, öğretmen, kulak, ceza, öğrenci, şiddet, hapis